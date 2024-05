Entrevista: Dra. Patricia Campos Medina compite en Nueva Jersey para suplir a Bob Menéndez en el Senado

En septiembre pasado, el senador demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey) fue acusado de recibir sobornos y servir como agente de Egipto, lo que complicó su camino a la reelección para el Senado federal.

Tammy Murphy, esposa del gobernador de Nueva Jersey Philip Murphy, entró a la contienda electoral, pero pronto abandonó ese esfuerzo para respaldar a Andrew Kim, quien también tiene el apoyo de líderes demócratas.

Sin embargo, una luchadora por los derechos de trabajadores también alzó la mano, se trata de la Dra. Patricia Campos Medina, hija de inmigrantes.

“Patricia tiene un historial de más de 30 años defendiendo a las familias trabajadoras”, dice el sitio web de su campaña. “Inspirada por la lucha de sus padres como trabajadores con salarios bajos en la industria hotelera y de restaurantes sin acceso a ingresos estables y atención médica, Patricia se convirtió en una defensora incansable de los derechos de los trabajadores estadounidenses”.

Los trabajadores es la base de la campaña de Campos Medina, graduada en la Universidad de Cornell, donde obtuvo su Licenciatura en Ciencias en Relaciones Industriales y Laborales, además de una Maestría en Administración Pública y un Doctorado de la Universidad de Rutgers.

La elección primaria en Nueva Jersey es el 4 de junio, antes y después de esta entrevista, se preguntó a distintos PACs del Partido Demócrata si respaldarían a Campos Medina, pero ninguno respondió a la solicitud.

Campos Medina compite en la primaria con Lawrence Hamm y Andrew Kim.

¿En qué momento decide usted saltar al escenario electoral justamente para el Senado directamente

Primeramente, yo soy una mujer latina, líder laboral aquí en New Jersey y nacionalmente ya tengo más de 30 años de trabajar en el ámbito de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los inmigrantes y de las mujeres latinas.

Soy presidenta de una organización que se llama Latina Civic, en la cual entrenamos, capacitamos y apoyamos a mujeres latinas para que se lancen a posiciones públicas ya sea electorales…

Entonces cuando el senador Menéndez fue acusado en septiembre por tercera vez de soborno, en ese momento nosotros como comunidad latina aquí en New Jersey, recuérdese que el senador Menéndez tenía una posición muy importante en el Senado de Estados Unidos… y es uno de los cinco latinos en el Senado… y maneja una agenda importantísima para New Jersey, pero también para todos los latinos en Estados Unidos específicamente en el ámbito de inmigración y de foreing policy [relaciones exteriores].

Entonces, en ese momento cuando él fue acusado por la tercera vez y inmediatamente el Partido Demócrata de New Jersey le pidió que renunciara y propuso como su reemplazante a alguien, en ese tiempo la esposa del gobernador, hubo un sentimiento en la comunidad latina de que si íbamos a perder al senador Menéndez como un representante y una voz de la comunidad latina, recuérdense que somos el 21% los latinos en New Jersey, tenía que haber una contienda electoral para poder darle oportunidad a otra voz latina… eso no hubo consulta del Partido Demócrata, no hubo una elección abierta para reemplazarlo y, por lo tanto, se sintió como líderes latinos, nosotros vimos que tenía que haber otra opción y es ahí donde empezaron las conversaciones que era tiempo que ya una mujer latina se lanzara al Senado.

¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las temáticas en las que busca enfocarse?

Mi agenda, mi plataforma electoral está basada en cuatro puntos que son críticos para la comunidad de New Jersey, pero también para la comunidad latina, yo siempre digo que los temas latinos son temas de todos los americanos y los temas americanos son temas de todos los latinos.

Primero es la economía, qué tipo de trabajos estamos creando para nuestros hijos, para nuestros trabajadores, sueldos dignos, acceso a seguro médico, inversión en trabajos que les dan a los latinos un pase a la clase media, los derechos del sindicalismo…. La inversión en nuestros negociantes latinos… para poder darle capital a los comerciantes latinos para que puedan crecer sus empresas y crear capital.

El segundo… es el tema de accesibilidad a la vivienda en New Jersey es uno de los estados donde el acceso a vivienda es bien difícil, las rentas han subido, no hay acceso a casas que sean razonables, acceso a hipotecas han subido mucho y entonces tenemos que crear un plan de trabajo entre el estado y el gobierno federal…

El tercer punto es el derecho de la mujer a su salud reproductiva y para nosotros, estamos en un momento muy crítico en cuanto a las mujeres en Estados Unidos han perdido derechos por la Corte Suprema de Justicia a tener sus propias decisiones sobre su derecho a ser madre, no ser madre, y cuándo ser madre…

…Finalmente yo soy una mujer inmigrante, yo viene de El Salvador a los 14 años, sufrí separación familiar de mis padres por ocho años, ellos salieron a principio de la guerra del Salvador y tardó ocho años para reunirnos en Estados Unidos, yo siempre digo que yo entiendo a inmigración por mi vida personal y la separación familiar… y por eso siempre yo voy a pelar por la dignidad de la familia latina en proceso de inmigración.

Campos Medina destaca su activismo en favor de los trabajadores. Crédito: patricia4senate.com | Cortesía

¿Siente que está más apegada a las políticas del actual senador Bob Menéndez o se desmarcaría?

Como todo político público yo apoyaba, apoyo mucho de sus políticas y en algunas otras posiciones tengo diferencias, hemos tenido siempre diferencias y esa es parte de tener un political engagement con sus representantes políticos.

Desde que me anuncié mi candidatura y dije que soy una candidata por la paz, como yo crecí en la guerra de El Salvador, mi familia fue separada por la guerra del Salvador, fuimos desplazados por la guerra y por lo tanto yo siempre voy a luchar por una política exterior que apoye la construcción de la democracia y el mantenimiento de la paz por medio de medios diplomáticos.

En cuanto a América Latina pienso que muchas cosas cambian, hay que tener mucha, mucho entendimiento de las diferentes dinámicas de cada país, su posición sobre muchos americanos y las terceras generaciones de cubanoamericanos han cambiado su posición sobre cómo tenemos nosotros que trabajar con Cuba, yo pienso que eso es algo que tenemos que seguir evaluando, ya no podemos seguir una política de los [años] 60…

Yo soy de pensamientos que hay nuevas ideas, hay nuevos líderes en América Latina y que tenemos que tener un tipo de política al exterior que esté en constante diálogo con las diferentes instituciones pro-democracia….

¿Cómo se siente en la campaña?

Esta campaña empezó para mí el tres de enero… pero es una campaña nueva, porque mi primer contrincante que era la primera dama de New Jersey, Tammy Murphy, que era la favorita a ganar… se retiró de la contienda, porque vio que no tenía camino a la victoria, entonces ahora todo mundo los medios de comunicación, todas las entidades políticas le habían dicho que ella iba a ser la ganadora, pero nosotros sabíamos que había oportunidad de cambiar el ambiente político y lo que ella se retira de la contienda demuestra que todo puede suceder en una campaña política, pasó de ser la favorita a tener que retirarse de la contienda…

[Ahora] es una contienda totalmente diferente Andy Kim, que es el que ahora ha sido respaldado por la maquinaria política de New Jersey, tiene mucho que explicar sobre sus posiciones a sobre diferentes temas, yo soy bien clara desde el principio sobre cuáles son mis posiciones en diferentes sectores políticos.

Usted va, en cierta forma, a contracorriente, finalmente va en cierta desventaja, ¿no?

Yo siempre he dicho que, como mujer, como mujer latina, siempre somos devaluadas en cuanto a si estamos capaces o si estamos listas… yo lo veo como una ventaja, porque entonces uno puede hacer unas cosas diferentes y puede hacer lo que siempre he hecho, hablar con la gente, a entender cuáles son sus preocupaciones y crear un equipo de campaña que entienda esa situación y crea coaliciones a nivel de base…

Andy Kim es un candidato hombre y entonces cualquier cosa puede suceder, solo porque usted está encima un día no quiere decir que va a estar encima al final de esta contienda… por lo tanto, lo que yo digo es que si el mensaje es claro, si hay una estrategia de comunicación y de involucramiento de la comunidad latina, acuérdese que ningún demócrata gana una posición a nivel estatal si los latinos no votan por ellos o los afroamericanos no votan por ellos…

Tenemos la contienda de Biden y Trump, si por alguna razón Trump gana, el Senado es el único lugar donde se paran los abusos del Ejecutivo, como cuando Trump la otra vez estaba separando a los niños de sus familias… puso el moratorio en la migración, entonces el Senado tiene el poder de parar a Donald Trump, yo siempre digo que esta mujer latina de New Jersey sería el peor the worst nightmare para Donal Trump.

Una pesadilla…

La peor pesadilla para Donald Trump, porque yo estaría segura de que paráramos sus abusos y es por eso que tenemos que mandar a alguien fuerte en el tema de inmigración de New Jersey al Senado, porque tenemos que parar cualquier abuso y, si primero Dios gana el presidente Biden, yo estoy apoyando al presidente Biden y voy a trabajar para que él pueda ganar, tiene que tener a alguien que le ayude a avanzar y a crear consenso en una solución de inmigración, porque no podemos aceptar otros cuatro años sin avanzar en resolver el problema de inmigración.

¿Cree que la situación del senador Bob Menéndez afecta al partido de algún modo en New Jersey?

La situación legal que está enfrentando el senador Menéndez, la cual, yo siempre he dicho que las cortes, las cortes van a decidir su inocencia o no, pero él ya perdió la credibilidad de su partido y de los votantes de New Jersey, los latinos están decepcionados… La corrupción es un corrosivo para la credibilidad de nuestra democracia, entonces lo que hace si él se sigue manteniendo en esa posición, es que es corrosivo para la habilidad de los ciudadanos a creer que la democracia en realidad puede cambiar la situación diaria de la comunidad.