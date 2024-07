Desempleo entre latinos de NYC se redujo al 6.5%

Cada vez hay menos latinos desempleados en la Gran Manzana, y en los últimos dos años el índice de desempleo entre la población hispana laboralmente activa se redujo del 9.1% al 6.5%, con la creación de más puestos de trabajo en industrias como la de la construcción, donde buena parte de la fuerza laboral son latinos.

Así lo reveló este martes el alcalde, Eric Adams, quien presentó la buena nueva con datos económicos que al mismo tiempo reflejan disminuciones significativas en el desempleo de negros neoyorquinos, cuyos índices de desocupación pasaron el 10.7% al 7.3%.

“Los datos son claros: la ciudad de Nueva York no sólo está regresando a lo que era antes, nosotros estamos de regreso”, dijo el alcalde Adams, insistiendo en que la Gran Manzana tiene actualmente el número más alto de empleos que se haya visto. “Tenemos más empleos y más pequeñas empresas que nunca en la historia de nuestra ciudad, y el desempleo de negros y latinos es aproximadamente un 30 por ciento más bajo que cuando asumimos el cargo. Son decenas de miles de neoyorquinos más trabajadores capaces de sostenerse a sí mismos y a sus familias. Sin embargo, no nos detendremos aquí: no dejaremos de crear oportunidades para que todos los neoyorquinos prosperen”.

Andrew Kimball, presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC), señaló que no se puede negar el avance que ha tenido la Ciudad de Nueva York en la reactivación y generación de empleos tras los estragos que hizo la pandemia, y acotó que las cosas van por el camino correcto para comunidades como la hispana.

“Los resultados hablan por sí solos: un número récord de empleos totales y del sector privado, una tasa récord de participación en la fuerza laboral y un número récord de pequeñas empresas. Estamos encantados de ver un progreso real en la reducción de la tasa de desempleo de los negros y latinos y nos mantendremos enfocados en trabajar con el alcalde en proyectos transformadores”, dijo el ejecutivo. “Generamos empleos de alto crecimiento y salarios altos desde Willets Point en Queens hasta la costa norte de Staten Island, desde Hunts Point en el Bronx hasta la terminal marítima de Brooklyn, y desde SPARC Kips Bay en Manhattan hasta Broadway Junction en Brooklyn”.

La vicealcalde de Vivienda, Desarrollo Económico y Fuerza Laboral de la Ciudad, María Torres-Springe comentó con bombos y platillos que el desempleo ha logrado cifras récord en la ciudad, lo que ayuda a que familias enteras puedan enfrentar mejor sus necesidades básicas.

“La economía de la ciudad de Nueva York es sólida y se fortalece cada mes, y en junio se establecieron máximos históricos para el total de empleos, los empleos del sector privado, la participación de la fuerza laboral y la tasa de desempleo más baja desde mediados de 2022”, dijo la funcionaria. “Es importante destacar que vemos que este progreso se refleja en los datos de los neoyorquinos negros y latinos y refleja cómo la administración Adams se ha centrado, y seguirá centrándose, en construir una economía equitativa, resiliente e inclusiva”.

Y aunque la administración municipal celebró los datos y reiteró que han impulsado diferentes programas e invertido cientos de millones de dólares en la creación de buenos empleos en los sectores público y privado, entre ellos puestos permanentes y temporales en construcción, que generarán más de $100 mil millones a largo plazo al igual que oportunidades laborales bien remuneradas, no todos tienen la sonrisa de oreja a oreja.

Tal es el caso del colombiano Fernando Rivera, quien se desempeña como ayudante de mesero en dos restaurantes de Manhattan, y quien mencionó que a pesar de estar empleado, ha tenido que ver “las verdes y las maduras”, debido a la reducción en sus turnos laborales y sus ingresos.

“No digo que no sea verdad que no haya más empleos, seguramente sí, pero el problema es que para personas que no estamos en construcción sino en el gremio de bares y restaurantes, las cosas cada vez están más duras. Yo antes me ganaba uos $1,000 semanales trabajando cinco turnos por semana, ahora no llego ni a $500 y siempre me andan cortando“, comentó el padre de familia.

El trabajador latino hizo un llamado a las autoridades municipales para que fomente planes que hagan que más clientes visiten los restaurantes o promueva incentivos para quienes se ganan la vida en esa industria.

“Las propinas cada vez son menos, y con menos turnos de trabajo, uno puede decir que sí está empleado pero es empleo a medias. Tienen que hacer algo para que esto mejore. No se trata solo de mostrar números”, dijo el inmigrante.

Datos