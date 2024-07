Esposa de Ricky Montaner niega rumores que la relacionan con Camilo

Luego de las especulaciones y rumores por la polémica que generó Camilo en redes sociales al decir que su cuñada le perecía una mujer sumamente guapa, la esposa de Ricky Montaner, Stefi Roitman, ha salido al paso para desmentir cualquier tipo de relación romántica con el cantante.

Roitman, conocida figura en redes sociales y modelo argentina, hizo frente a las acusaciones que circulan sobre un posible vínculo más allá de lo familiar con el reconocido artista colombiano.

En una entrevista con el programa argentino ‘Socios del Espectáculo’, Stefi Roitman reveló que le han llegado un sinfín de mensajes a través de redes sociales en los cuales le advierten sobre los comentarios de Camilo; sin embargo, aseguró que ella tiene la conciencia muy tranquila.

“Me escribieron sobre eso y yo no tenía idea de lo que me hablaban y es que no lo puedo creer. La verdad es que no nos enteramos. No solo no lo hablamos. Entiendo el juego y el morbo. De hecho me reí. Pienso: ¿Qué pensará la gente que se cree esos cuentos?”, dijo la actriz argentina sobre los rumores.

“Nosotros nos amamos. Tenemos una relación espectacular, pero cuando veo que interpretan todo, me da mucha risa, pero cero, cero”, agregó

Entre los comentarios que los internautas hicieron criticando a Camilo se encuentran: “Ay, Camilo, mejor cállate”, “Me sentí incómoda y solo pensé en Evaluna”, “Le tiene más ganas que a su mujer” y “Es más guapa su esposa señor Camilo”.

¿Qué hizo Camilo con Stefi Roitman para desatar polémica?

Las declaraciones de la modelo llegan luego de las especulaciones en diversas plataformas digitales, donde se sugiere un supuesto coqueteo de Camilo con Stefi Roitman, basándose principalmente en interacciones públicas.

En un episodio del podcast ‘Pensándolo bien, Pensábamos mal’, Camilo recordó lo “guapa” que le pareció la actriz argentina cuando la conoció.

Durante el episodio, presentado por Stefi Roitman y Eliane Gallero, el cantante colombiano contó que tuvo una mala primera impresión de la pareja de su cuñado Ricky Montaner cuando la conoció, debido a su belleza.

“Cuando la vi, la juzgué por guapa. Pensé: ‘Es muy guapa y debe ser una mamera de persona’”, dijo Camilo.

Después de esto, los internautas recordaron un video en el que Camilo le dice a Roitman: “Podríamos estar tú y yo, con las piernas abiertas, viendo un mapa y decidiendo adónde ir”.

