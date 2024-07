Galilea Montijo admite que tiene problemas

Galilea Montijo niega haber ayudado a alguno de los participantes de La Casa de los Famosos México en su emisión anterior y asegura que todo es parte del “hate” que existe en redes sociales, por lo que la presentadora se sincera compartiendo que aunque enfrenta duros momentos que le quitan las ganas de levantarse, no se imagina desquitándose “tirándole ‘hate’ a alguien”.

Adrián Marcelo y Shanik conquistan La Casa de los Famosos México

“Lo de la casa de Barbie, que supuestamente hice señas, creo que es más fácil para la producción ahorrarnos la parte de ‘hate’ y entrar al confesionario y decirles ‘haz esto’ a que me manden a mí a hacer señas, entonces es ilógico de entrada; pero cada uno de nosotros sabemos que el ‘hate’ es parte de las redes sociales hoy en día. Es un reflejo de nuestra sociedad, de cómo tú estás en casa.

“Yo no me imagino en mi casa, y mira que yo tengo broncas diarias, tengo en cuestión de salud mental, como todos. Soy ser humano, también tengo mis problemas. Hay días que no me puedo levantar y lo tengo que hacer, pero ese es un trabajo y una cuestión de cada uno, eso es tener los pies bien puestos en la tierra y saber que es parte de tu trabajo, no es tu vida.

“Yo no me imagino, con todos mis complejos y mis broncas que tenga, no me imagino en mi casa tirándole ‘hate’ a alguien”.

Gracias a que ella ya vivió la experiencia de un encierro cuando fue parte de “Big Brother VIP” (2002), ahora logra entender a los participantes de “LCDLF” y hacer mejor su trabajo.

“Yo he vivido en carne propia lo que es estar dentro de una casa, lo que es estar en un escenario participando también en muchísimos realities, y esto sin duda me ha llevado sobre todo a entender muchísimo a los que están en un proyecto como este, que están en total aislamiento.

“A la hora de estar frente a este proyecto no nada más es el teleprompter, porque eso muchos los podemos hacer, sino que haber vivido esa experiencia me hace estar con ellos, llevarlos de la mano y sí me toca ser un poquito ruda en esta ocasión como en el año pasado, pero es parte de la magia”.

