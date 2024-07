Ignacio Ambriz asegura que no planea renunciar de Santos Laguna

El director técnico del Santos Laguna, Ignacio Ambriz, se encuentra en medio de las críticas por parte de la afición ante la mala racha que ha venido registrando el equipo desde que tomó el mando del club en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX; por este motivo se ha especulado sobre su posible salida de la institución azteca al no poder cumplir con los objetivos planteados.

A pesar de estos rumores el estratega mexicao aseguró ante diversos medios de comunicación que no tiene ningún interés en abandonar el banquillo del Santos Laguna y que sigue trabajando lo mejor posible con cada uno de sus jugadores para poder tener el mejor desempeño que se pueda lograr dentro de la Liga MX; esto a pesar de acumular apenas tres victorias en un total de 15 partidos disputados desde que tomó el mando de los albiverdes.

“No me entra en la cabeza hacerme al lado, al contrario, tengo para aguantar críticas, chaparrones. Entiendo a la gente que se enoje, que me chifle, que digan que me vaya, pero estoy tranquilo, consciente de que venimos a trabajar y que podemos avanzar”, manifestó Ignacio Ambriz en sus declaraciones.

El Santos Laguna se encuentra en medio de una fuerte crisis en el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX al tener apenas un punto acumulado producto de un empate y tres derrotas que los ubica en la posición número 16 de la tabla de clasificación, estando únicamente por arriba de Mazatlán FC y los Gallos Blancos de Querétaro.

Ahora el equipo iniciará su participación en la Leagues Cup en la que los clubes de la Liga MX se enfrentan contra los de la Major League Soccer (MLS) para intentar tener un mejor desempeño que el mostrado hasta la fecha; asimismo el técnico recordó lo que vivieron recientemente ante los Rojinegros del Atlas en el que hicieron todo su esfuerzo para poder sumar puntos.

“Tuvimos ocasiones de gol, cuando nos anotaron el primero tuvimos un cabezazo que pudo ser el empate, pero el hubiera no existe. El equipo me gustó hasta ese momento, pues había buena propuesta ante un rival que tiene muchos titulares”, concluyó el entrenador.

