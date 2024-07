Jonathan Dos Santos respalda la elección de Rafa Márquez para la selección mexicana

El jugador de las Águilas del Club América, Jonathan Dos Santos, se mostró bastante contento por la llegada del histórico capitán Rafael Márquez a la selección mexicana como auxiliar técnico de Javier Aguirre debido a que considera que será de mucha ayuda para darle una nueva estrategia al conjunto azteca para lo que será su camino y participación al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con información de TUDN, el jugador consideró que esta representa una gran noticia por todo el éxito que logró estando al mando del FC Barcelona ‘B’ que conforma la segunda división de España por varios años y que incluso lo colocó como un firme candidato para dirigir al club mayor en varias oportunidades de crisis.

“Es una grandísima noticia, llegó para el fútbol mexicano, sabemos que lo estaba haciendo muy bien en el Barça, si estás en el Barça es por algo, es porque tiene mucho conocimiento futbolístico, él ya lo tuvo como jugador, pero obviamente como entrenador, para él va a ser muy bueno también por el hecho de que va a representar a un país, va a llevar a la Selección todo lo que estuvo haciendo con el Barcelona, va a ser muy beneficial para la selección”, expresó.

“Estamos en un proceso, los procesos siempre son así, Estados Unidos cuando empezó a cambiar todos los jugadores la pasaron muy bien, no fueron hasta a un Mundial. Es normal (por lo que atraviesa el Tri), hay jugadores, yo siempre confío en la Selección porque tiene jugadores de muchísima calidad, lo puedo ver ahora que estoy en la liga mexicana”, agregó Dos Santos.

El futbolista azulcrema también consideró que es importante crear un equilibro dentro de la selección mexicana al formar un equipo que esté conformado por jugadores nuevos y talentosos que puedan darle energía al Tri, pero también se debe incluir deportistas con mayor experiencia que puedan brindar su conocimiento a esos jóvenes para tener un equipo peligroso en el terreno de juego.

“Hay jóvenes talentosísimos que ya juegan en primera división, jugadores que están en la sub-23 o liga de expansión, hay material, están en un proceso y sé que les va a ir muy bien en el corto o largo plazo”, resaltó.

“Mi momento en la Selección se acabó, yo la verdad estoy feliz en el América, estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera y ahora no me gustaría cortar, por decirlo de alguna manera, este proceso, así que el América me lo ha dado todo y voy a estar 100% enfocado”, concluyó Jonathan Dos Santos.

