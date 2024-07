Irina Baeva aparentemente “trataba mal” a las hijas de su ex Gabriel Soto

La separación sentimental entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue siendo tema de conversación debido a que no se conoce el motivo que los llevó a querer separarse luego de haber estado juntos durante 5 años. El actor compartió un comunicado y ella aseguró que ese documento fue hecho público sin su autorización.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante compartió detalles de algunas cosas que aparentemente surgieron cuando ellos eran pareja y es que durante una transmisión de ‘Sale El Sol’ le comenzó diciendo a Joanna Vega Biestro y Ana Maria Alvarado lo siguiente: “Ustedes son mamás, yo soy papá y yo pregunto si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? Ok; eso pasó”.

Parece ser que las cosas entre Irina con las hijas de Soto: Elissa Marie y Alexa Miranda, como que nunca fueron nada bien. Por ello, el reconocido conductor de televisión siguió aportando datos de las cosas que habrían sucedido cuando las pequeñas iban a visitar a su padre.

Fuentes cercanas a Irina y Gabriel llegaron a revelar que ellos desde hace bastante tiempo habían llegado al acuerdo de dar por finalizada la relación sentimental que tenían, pues para ninguno fue sorpresa porque las cosas iban tan mal que ni dormían juntos, hecho por la que algunos no entienden que ella desmienta el comunicado que él publicó.

“Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas, entonces si la señora Irina Baeva dice que no sé qué pasó porque estábamos juntos, está mintiendo”, dijo Gustavo Adolfo. Sin embargo, eso no parece ser todo porque la actriz de origen ruso según y que era “muy histérica” y de “muy mal carácter”.

Infante durante su intervención aprovechó para destacar que: “Cada vez que iban las hijas de Gabriel las trataba mal y Gabriel no soportó eso”.

Baeva este fin de semana dio una exclusiva a la revista ¡Hola!, y les comentó que: “El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomo por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”.

Sigue leyendo:

· Irina Baeva sobre el comunicado de Gabriel Soto de su ruptura: “fue publicado sin mi consentimiento”

· Empresario enfurece con la prensa por seguir vinculándolo a Irina Baeva

· Geraldine Bazán opinó de la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto