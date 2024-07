Delegada de Puerto Rico en la convención republicana dice estar cómoda con plataforma aunque no mencione la estadidad

Nueva York – Una de las delegadas republicanas de Puerto Rico, Zoraida Buxó, dijo sentirse “cómoda” con lo incluido en la plataforma del partido nacional en términos de la isla, aunque el lenguaje del documento directamente no haga referencia a la estadidad.

Buxó, quien forma parte del comité de plataforma el Partido Republicano, declaró en entrevista con El Diario que el hecho de que en el texto del programa de gobierno 2024 no se mencione directamente un compromiso con la estadidad como en versiones anteriores, no significa que una potencial Administración Trump no atenderá el tema del estatus de Puerto Rico.

“Antes la plataforma era un catálogo de promesas que no se llegaban a cumplir. Pero era como para tener contentos a todos los grupos de interés. Esta es una plataforma que se redujo por un 75 % y que tiene 14 páginas…”, abundó Buxó, quien fue secretaria del Departamento de Corrección en Puerto Rico bajo el gobierno de Pedro Rosselló.

“En esta plataforma quedaron excluidas cosas que tradicionalmente el Partido Republicano incluía en sus extensas plataformas. En cuanto a Puerto Rico…el lenguaje de ese inciso 7 en el Capítulo 9 habla de mayor participación política de cada uno de los territorios. ¿Por qué?, porque cada territorio es distinto. En ninguno de esos territorios hay un mandato del pueblo de dejar de ser territorio y convertirse en un estado de la unión, ninguno…Todos los congresistas y senadores entienden que Puerto Rico es único, es un territorio distinto, y que no puede ser tratado como ninguno de los territorios, y menos como el Distrito de Columbia”, agregó.

¿Qué dice la plataforma republicana sobre Puerto Rico?

En específico, bajo “Gobierno de, por y para la gente” se indica que el Partido acoge con beneplácito una mayor participación de los territorios en todos los aspectos del proceso político.

“Los territorios de Guam, el ‘Commonwealth’ de las Islas Marianas del Norte, Samoa americana, las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico son de vital importancia para nuestra Seguridad Nacional, y acogemos con beneplácito su mayor participación en todos los aspectos del proceso político”, lee el texto divulgado por el equipo del candidato republicano.

A juicio de Buxó, quien además forma parte del grupo de delegados por la estadidad en Washington D.C. bajo la Administración Pierluisi, el programa de gobierno que fue ratificado durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, la semana pasada es lo suficientemente abierto para no descartar un proceso avalado por el Congreso para resolver el estatus territorial de la isla.

“En el 2016, sí se hacía mención del plesbiscito del 2012 y mencionaba la posibilidad de admitir a Puerto Rico como estado…pero, en este programa de ahora, no aparece. Entonces, ¿hasta qué punto debe interpretarse esto como que simplemente no hay intención o no hay inclinación del Partido Republicano bajo Donald Trump en atender el tema del estatus?, porque si antes estaba ahí directamente, y ahora no…”, preguntó El Diario.

“La posición mía y la posición que se está ventilando a nivel del Congreso es que, no es tanto favorecer la estadidad, sino proveer el mecanismo democrático para que los electores hábiles de Puerto Rico, decidamos. Y decidamos entre alternativas soberanas, no territoriales y no coloniales. Eso tú lo puedes contemplar bajo este lenguaje, al igual que podrías contemplar bajo este lenguaje que sea un proceso patrocinado federalmente que sea estadidad, sí o no, o cualquier otra formulación”, contestó.

“Más allá de la estadidad, veámoslo como usted lo está planteando, de que se abra un proceso con las distintas alternativas legalmente viables para que los boricuas decidan, ni siquiera está ese detalle ahí (en la plataforma). ¿Esto es o no un mensaje de que la Administración Trump, de este ganar las elecciones, no estaría impulsando ningún tipo de proceso para descolonizar Puerto Rico?, o sea que no sería prioridad de la Administración Trump en caso de que llegara a la presidencia…”, indagó este rotativo.

“Te voy a ser muy franca, cuando tú ves los puntos focales de lo que está atravesando la nación, obviamente no es una prioridad. Una prioridad, antes de atender el estatus político de Puerto Rico, es resolver el problema de la frontera; es resolver el problema de la inflación que nos afecta a nosotros aquí en Puerto Rico; es resolver el problema de la diversificación energética…Así que no está entre sus puntos de mayor prioridad, pero nos permite presentar nuestro argumento porque nosotros queremos mayor participación política…”, reconoció.

Buxó tomó la postura general del Partido como una oportunidad para convencer a una eventual administración liderada por Trump de la necesidad de resolver el tema del estatus.

“Yo me siento cómoda con ese lenguaje, creo que nos da el espacio. Creo que representa un reto para buscar inyectarse y acercarse más a lo que sería una administración del presidente Trump”, puntualizó la conservadora.

A preguntas de cómo líderes republicanos boricuas manejarían en este tema si Trump prevaleciera, Buxó respondió: “El no está convencido de la estadidad para Puerto Rico, por el comentario que le hizo el exgobernador Ricardo Rossello cuando se reunió con él, y (Trump) le dijo, ‘me vas a conseguir dos senadores republicanos’. O sea, hay una noción de que Puerto Rico no va a traer congresistas o senadores republicanos; que es una noción equivocada como cuestión de hecho”.

Continuó: “Hay que acercarse. Tenemos que hacer el argumento (make the case). Tenemos que hacer un caso. Trump conoce a Puerto Rico. Trump hizo negocios en Puerto Rico, así que P.R. no le es ajeno. Y yo creo que es cuestión de demostrarle con hechos…hay que persuadirlo” .

Buxó matizó el análisis sobre el contenido de la plataforma del Partido Republicano en términos de Puerto Rico con una exposición de lo que incluye el reglamento de la colectividad en la Regla 14 de “Membresía en la convención”. En esa parte se hace mención de que, si Puerto Rico se volviera estado antes de la próxima convención, el número de delegados de la isla debe ser calculado acorde con la misma fórmula utilizada para otros estados.

23 delegados boricuas votaron por Trump en la Convención Nacional Republicana

Puerto Rico añadió 23 delegados a la convención, todos los que favorecieron a Trump.

La primaria republicana en P.R. se realizó el 21 de abril con una participación de 77% del total de 1,340 miembros que forman parte del partido nacional en Puerto Rico, presidido por Ángel Cintrón.

La delegación republicana puertorriqueña se compone de 40 delegados, 20 de ellos en propiedad y 20 alternos; además de los tres delegados nacionales que son permanentes, Angel Cintrón, Zoraida Fonalledas y el exgobernador Luis Fortuño.

Buxó confirmó que los votos de los delegados estaban comprometidos con la candidatura del expresidente.

“Cada partido republicano en cada estado tiene sus reglas. En Puerto Rico, la regla es que los votos de los delegados se comprometen a un candidato. En este caso, solamente había un candidato (Trump). Cuando hay varios candidatos, como ha habido en otras elecciones, si en la primera ronda el candidato que escogió Puerto Rico no es el que sale, ya la delegación es libre para apoyar a otro candidato. Ese no fue el caso aquí porque no hubo delegado que no le diese el voto a Donald Trump”, precisó la entrevistada.

¿Cuándo Buxó decidió apoyar a Trump?

Sobre su apoyo a Trump, Buxó dijo que tomó la decisión de respaldarlo tras ver la andanada de casos que, según la funcionaria, han sido parte de una “instrumentalización” del Departamento de Justicia para descarrilarlo de su aspiración.

“Yo nunca me había expresado ni en favor ni en contra de Trump”, expuso.

“No quería hacer una expresión; entendía que debía esperar a que las aguas estuvieran en su nivel y cómo se desenvolvía el caucus. ¿Por qué?, por este ataque avasallador que Donald Trump ha tenido que enfrentar con la estrategia de múltiples pleitos simultáneos a nivel estatal y federal…dirigidos a arruinarlo económicamente, a humillarlo. Esta instrumentalización; esa utilización de los mecanismos de la estrategia fiscal con fines políticos…”, agregó.

“Si usted al principio no estaba convencida de que Trump debía ser el candidato, y en vista de que son varios los casos que enfrenta, ¿no es como apresurado poner las manos en el fuego para defenderlo cuándo no sabemos en efecto qué es lo que va a pasar en los próximos meses en términos de su figura?”, preguntó El Diario.

“Donald Trump tiene un récord. Fue presidente cuatro años, y, durante su administración la economía estuvo controlada; excepto cuando vino la pandemia…Pero es que, verdaderamente, yo creo que no se trata solamente de los políticos; hay que ver también las políticas”, sostuvo al tiempo que destacó las propuestas de seguridad nacional y en contra de la migración ilegal que promueve el candidato.

En términos de Puerto Rico, sostuvo que, aunque muchos respaldan a Trump, algunos no se sienten confiados en decirlo públicamente porque los tildan de “locos”.

“Hay mucha gente que está con Trump y muchos valientes que lo hacen manifiesto, pero a veces tienes que estar sujeto a que te ridiculicen como si eso fuese algo malo; como si estuvieses fuera de tus cabales o fueras algún loco. Eso pasa aquí en Puerto Rico”, argumentó.

Legado de Trump en Puerto Rico, según Buxó

Buxó reconoció que parte de lo que pesa en la evaluación del candidato es su oratoria y el hecho de que no sea “políticamente correcto” al momento de decir las cosas. En ese sentido, Buxó reaccionó, por ejemplo, a la controversia por las declaraciones del republicano de que cambiaría a Puerto Rico por Groenlandia.

“Donald Trump no tiene filtro. Donald Trump está hablando y te dice cosas como lo que dijo de Groenlandia…Pero, él no lo dijo en serio”, consideró.

“Yo creo que, para contestar tu pregunta, sobre el legado de Donald Trump, definitivamente, puso en el radar a Puerto Rico con el mero hecho de trasladarse a Puerto Rico al visitarlo inmediatamente después del huracán (María)”, destacó la delegada republicana.

Sobre la restricción en fondos federales para reconstrucción en la isla, la entrevistada argumentó que Trump tomó la decisión por el problema de corrupción en el territorio.

“El hizo mención también del tema de la corrupción, y no podemos tocar el cielo con la mano. En Puerto Rico, ha habido un desfile vergonzoso de funcionarios electos en el tribunal federal por corrupción. La Policía está bajo reforma policiaca, básicamente en sindicatura (financiera) del tribunal federal; el sistema de prisiones estuvo en sindicatura con el caso de Morales Feliciano; Educación está en sindicatura…”, enumeró.

Buxó es de las que cree que Trump no le dio la espalda a la isla durante su presidencia.

“Yo creo que Trump durante su presidencia no abandonó a Puerto Rico. Sí te concedo que la imagen que se capturó y a la que se le inyectó toda esa interpretación negativa y demonizante fue la del papel toalla. Pero, miren, pasen la página, porque después que tú eres objeto de un atentado de asesinato, tu perspectiva de la vida y tu perspectiva de las cosas cambia totalmente. Y yo estoy convencida de que este señor que está corriendo ahora no es el mismo que estuvo aquí en el 2017 del huracán. Es una persona con mucha mayor gratitud; es una persona que allí en el discurso que dio dijo que, humildemente, pedía el voto. O sea, es una persona distinta”, puntualizó en referencia al ataque de bala contra el candidato durante un mitin en Pennsylvania.

