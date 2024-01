Entrevista: Delegada por la estadidad en el Senado de EE.UU. Zoraida Buxó defiende su gestión y los reembolsos por gastos

Nueva York – Zoraida Buxó, una de las delegadas por la estadidad en Washington D.C., defendió su labor en el Senado federal para adelantar la discusión del tema del estatus de Puerto Rico, a pesar de que en ese cuerpo legislativo aún no hay un proyecto a esos fines que haya sido evaluado en un comité o aprobado en el pleno.

En entrevista con El Diario de Nueva York, la también abogada destacó el hecho de que el proyecto S.3231 presentado por el demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, cuenta con 23 coauspiciadores, un número nunca antes visto para una iniciativa de este tipo en el Senado.

“En el Senado, yo me he visto como una educadora y una promotora. Yo he colaborado y sigo colaborando con la oficina de Martin Heinrich. Desde allí, me han consultado, me preguntan, y yo también le suplo información sobre otros lugares en los que yo he creado receptividad para coauspiciar el proyecto. No es casualidad que el proyecto que se presentó, el 3231, es el que más coauspiciadores ha tenido en la historia”, sostuvo.

“Pero, ¿cuál ha sido su participación específica en este proyecto?”, le cuestionó El Diario, ya que hay sectores que plantean que el gasto con fondos públicos para los delegados por la estadidad es uno innecesario porque no son los que redactan, ni presentan ni aprueban los proyectos dirigidos a adelantar la solución del estatus territorial.

“En el caso de este proyecto, desde antes que comenzara este Congreso, el 118, yo estuve en conversaciones directas con oficinas y con el mismo Martin Heinrich para que se presentara la versión de consenso que fue aprobada en la Cámara. En eso yo he tenido una participación directa. No voy a reclamar ni la autoría ni el crédito completamente porque es un esfuerzo de muchas personas”, argumentó.

A juicio de Buxó, el terreno ha sido más árido en el Senado para atender el debate, a pesar de que la mayoría es demócrata.

“Yo creo que la aportación más grande que he podido hacer como delegada electa al Senado es educar y poner el tema en el mapa, en el radar. Yo me encontré con jefes de personal a principios de mi gestión en el 2021 que me decían, ‘yo llevo 10 años con el senador y nunca ha venido aquí alguien de Puerto Rico’. En ese caso, era de Indiana, que no se conoce como un estado que tenga una alta concentración de puertorriqueños; pero yo creo que hay un desfase bien grande entre lo que creen los puertorriqueños en la isla, que el tema de P.R. es uno prevalente, que es discute… tal vez en la Cámara, porque tenemos una comisionada residente que no tiene voto, pero tiene voz, y tenemos también otros congresistas (de origen boricua), Ritchie Torres, Nydia Velázquez, Darren Soto”, consideró.

Los republicanos son “un hueso duro de roer”

La integrante del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) reconoció, sin embargo, que los miembros de la colectividad Republicana en la que milita en Estados Unidos son un “hueso duro de roer” en cuanto a este debate.

“Yo me identifico con los republicanos y ellos saben que han sido un ‘hueso duro de roer’ por unas razones también internas que tienen ellos en el mismo liderato del Senado. Y esa es la contribución que yo creo que he podido hacer personalmente como delegada en el Senado y con la colaboración de muchas otras personas que llevan muchísimos años en esta lucha para la igualdad para los puertorriqueños que residimos en la isla”, expuso.

Añadió: “El liderato republicano está fraccionado. El liderato que está ahora bajo la cabeza de Mitch McConnell no es un liderato que esté en cohesión…Y eso pues obviamente nos afecta. También, esta falacia de que los demócratas son los que nos han resuelto o que son solamente los que abrazan la estadidad. Falso. El Partido Demócrata tuvo Casa Blanca, Cámara y Senado en el momento oportuno para poder adelantar esto y eso no pasó”.

Al momento, ningún republicano es coauspiciador de la medida presentada en el Senado. Hasta este jueves, en la página web Congress.gov el presidente de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, tampoco aparecía en la lista de coauspiciadores. Schumer ha expresado anteriormente que no respaldará un proyecto que busque convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos. El proyecto del Senado 3231 dispone para la celebración de un plebiscito en la isla, avalado por el Congreso, entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.

Alcance del proyecto de estatus 3231

El S.3231 es el proyecto hermano de la Ley de Estatus de Puerto Rico (H.R.2757), radicado por segunda ocasión en la Cámara de Representantes en abril del año pasado.

La versión previa del 2757 (el H.R. 8393) fue aprobado por la mayoría demócrata en ese mismo cuerpo legislativo y por la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González, a finales del 2022 en la sesión 117.

El Partido Popular Democrático (PPD), el otro de mayoría en Puerto Rico, le ha restado peso a las iniciativas en el Congreso para resolver el asunto, bajo el argumento de que los proyectos presentados excluyen al Estado Libre Asociado (ELA) que rige la isla actualmente y que la colectividad defiende institucionalmente como alternativa en una consulta. El PPD además ha planteado que de cara a las elecciones se enfocará en los temas que unen a los miembros del Partido.

En otoño del año pasado, el senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, reintrodujo un proyecto de ley para resolver el estatus de Puerto Rico que propone una consulta que incluye la opción territorial del Estado Libre Asociado (ELA) y que avalan líderes del PPD.

Aunque a nivel general en el Congreso no hay ambiente para que se le dé paso a un proyecto de este tipo y la oposición es evidente por parte de algunos sectores como el PPD, Buxó y otros líderes novoprogresistas ligados a la Administración del gobernador Pedro Pierluisi han manifestado que continuarán con los esfuerzos para lograr más coauspiciadores al S.3231.

En ese sentido, la también exsecretaria del Departamento de Corrección bajo la Administración del exgobernador Pedro Rosselló argumentó que los que se oponen a esfuerzos como los del grupo de delegados al que pertenece, quieren vivir de la “colonia”.

“Muchos puertorriqueños que viven de la colonia, que tienen como ‘modus operandi’ explotar la colonia para sí mismos, son de los que sabotean este tipo de esfuerzo. Nosotros tenemos, no solo los estadistas, sino los que creemos en la soberanía como estado y la soberanía como país independiente, tenemos que unirnos para superar esta condición territorial”, opinó la entrevistada.

Delegación de estadistas fue creada a través de la Ley 160 de 2020

Buxó es una de las cuatro estadistas que quedan en la delegación creada como resultado de la firma de la Ley 167 de 2020.

El estatuto dispuso para la realización de una elección especial para escoger a dos delegados al Senado federal y cuatro a la Cámara de Representantes, “para exigir que se respete el mandato electoral a favor de la estadidad”, conforme a los resultados del plebiscito no vinculante realizado en el 2020 en la isla en el que prevaleció el “sí” a esa opción de estatus.

Junto a Buxó, está destacada en el Senado Melinda Romero, exlegisladora e hija del fenecido exgobernador de la isla, Carlos Romero Barceló.

Otro delegado que queda es Ricardo Rosselló, exgobernador de la isla que tuvo que renunciar a su cargo en el 2019 en medio de masivas protestas dentro y fuera de P.R. por un ofensivo contenido en un chat de Telegram.

Una delegada destituida por los tribunales en Puerto Rico

La abogada Elizabeth Torres fue destituida del cargo por los tribunales en Puerto Rico por incumplir con sus deberes al no rendir informes trimestrales al gobernador sobre sus gestiones en el Congreso.

La exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, renunció a la posición por alegados problemas de salud.

Buxó reconoció que el grupo ha estado salpicado de varias controversias desde el principio, pero insistió en que ha cumplido con el trabajo para el que fue escogida.

Buxó reclamó $18,000 dólares en reembolsos

La estadista justificó que haya sido la delegada que más gastos reclamó durante el pasado semestre o casi $18,000 dólares, según el reporte de El Nuevo Día.

“Si es proporcional o no es proporcional (el pago versus el resultado de las labores de los delegados), yo solamente te puedo decir en cuanto a mí. Para unirme a la delegación a mí me significó una merma de ingresos, pero lo hice porque pensé que era una medida que se estaba tomando, importante, histórica. Un ‘pay cut’, pero uno lo hace conscientemente. Afortunadamente, ya yo tengo a mis hijas casi criadas, así que tuve la libertad de poder tomar esa decisión, y decir, ‘pues entonces ahora voy a hacer una pausa’ en mi práctica privada para dedicarme a esto’”, alegó Buxó.

El artículo del periódico hace mención al gasto para trasladar a un veterano de la Infantería de Marina a la presentación del proyecto senatorial 3231.

Los datos de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) suministrados al rotativo arrojan que, en esa ocasión, se le reembolsó a Buxó $1,056.99 por el pasaje; $502.06 por alojamiento, y $107 por otros gastos de transporte para el exmilitar Ricardo Ramírez.

Los delegados reciben un salario anual de $90,000 y pueden reclamar hasta $30,000 anuales en reembolsos por gastos.

La delegada manifestó estar en completo desacuerdo con la opinión de algunos sectores en el sentido de que ese tipo de movimientos no ayuda a avanzar el tema de la descolonización de Puerto Rico y no compete a las gestiones que deben realizar los delegados.

“Puerto Rico tiene una trayectoria (de servicio militar) bien destacada desde antes de la Primera Guerra Mundial y los conflictos en los que EE.UU. ha estado presente, y un historial de servicio más destacado que el de muchos estados. Y dentro de lo que son las filas más tradicionales del Partido Republicano…el mensaje directo de un veterano como él de que no tiene los recursos para ir a trasladarse a Washington, fue mi decisión de incurrir en ese gasto para traerlo como parte de esos recursos de este esfuerzo”, argumentó.

De hecho, una de las que criticó el gasto fue Torres, quien señaló a Buxó por supuestamente reclamar fondos por las labores de su “compañero sentimental” que la acompaña a sus viajes.

A esto, Buxó respondió: “Ella está buscando un puesto como candidata independiente y tiene derecho a aspirar. Ya le tomó el pelo a muchos estadistas que votaron por ella. No creo que pueda volver a tomar el pelo, y ya viste que Proyecto Dignidad no le dieron espacio. Está tratando de buscar un espacio”.

Las labores de los delegados culminan el 31 de diciembre de este año, según establece la referida ley que creó al grupo.

Sobre la posibilidad de que se extienda la vigencia de la delegación como ha sugerido Romero, la abogada planteó que no hay mecanismo en la Ley 167 para que eso ocurra.

“Yo entiendo que el mandato de terminar con la condición colonial territorial colonial no se ha culminado y tiene que haber un mecanismo. Obviamente, la Ley 167 no te lo da porque tiene fecha de vencimiento. Así que estará en manos del próximo liderato que esté en la Fortaleza, en la Cámara y en el Senado (de Puerto Rico) sobre qué estructura para que haya esa presencia que no sea mediante cabilderos que existen ahora mismo y que históricamente han existido, pero que no han podido atender el problema”, expuso.

El Diario de NY le solicitó a la oficina de PRFAA datos sobre los salarios y reembolsos de gastos de cada uno de los delegados, y estamos en espera de la información.

