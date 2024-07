Puerto Rico: Plataforma del Partido Demócrata incluye lenguaje para proyecto de estatus sin el Estado Libre Asociado (ELA)

Nueva York – La Administración Pierluisi consideró que la decisión del Comité Nacional Demócrata (DNC) de incluir lenguaje en su plataforma que rechaza el Estado Libre Asociado (ELA) como opción de estatus es resultado del cabildeo en el Congreso, durante los pasados meses, a favor de un plebiscito vinculante en la isla entre alternativas no territoriales.

Luis Dávila Pernas, National committeeman de Puerto Rico y presidente entrante del Partido Demócrata en la isla (DPPR), confirmó a El Diario que el lenguaje aprobado por el comité de plataforma del DNC excluye por primera vez el sistema de gobierno actual en Puerto Rico, que defienden los miembros del Partido Popular Democrático (PPD), como opción en cualquier consulta de estatus.

Dávila Pernas, miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó a preguntas de este rotativo que la plataforma “cambia el juego” en cuanto al asunto del estatus, ya que descarta el ELA como opción en un proceso plebiscitario.

En específico, el comité de programa de gobierno aprobó ayer por unanimidad, la incorporación del proyecto 2757 o Ley de Estatus de Puerto Rico presentado en la Cámara de Representantes, que cuenta con su versión en el Senado como el 3231. Estas legislaciones proponen un plebiscito entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.

Dávila Pernas planteó en el cónclave demócrata que no es suficiente que “solo se hable de autodeterminación para Puerto Rico como para decir que ellos (los puertorriqueños) resuelvan después”, sin especificar opciones de estatus válidas.

“Yo dije que eso no era suficiente…y propusieron entonces lenguaje formal de plataforma para incorporar el Puerto Rico Status Act…y eso fue lo que se aprobó”, detalló Dávila Pernas.

El demócrata presentó una enmienda a esos fines.

“El propósito de esta enmienda es para establecer y convencerlos que no podemos seguir con las promesas vacías de que ‘nosotros apoyamos la libre determinación de Puerto Rico’. Colegas, Puerto Rico no puede determinar nada; nosotros necesitamos una acción del Congreso para hacerlo. Y por eso es que esto de la autodeterminación se ha usado para no hacer nada…Nosotros somos mejores que esto, y por eso y gracias a la Administración Biden-Harris, los demócratas decidieron dejar de bailar alrededor de este asunto y trabajar”, expuso Dávila Pernas durante la reunión.

El National committeeman mencionó que, como resultado de esos esfuerzos, el H.R. 8393 fue aprobado por todos los demócratas en la Cámara de Representantes en diciembre de 2022.

El 8393 es el precedente del H.R. 2757 y del S.3231.

Al momento, el 2757 cuenta con 96 coauspiciadores, entre demócratas y republicanos; mientras que el proyecto hermano cuenta con 26 coauspiciadores, ninguno republicano. Sin embargo, ninguna de las legislaciones ha llegado a comité, proceso requerido antes de que un proyecto de este tipo pase a votación en el pleno de ambos cuerpos.

Otros temas relacionados con Puerto Rico que forman parte del documento aprobado por los demócratas, según reveló el presidente del DPPR, incluyen la salida de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) de Puerto Rico y paridad en programas con fondos federales.

Contraste con la plataforma del Partido Republicano

El entrevistado reconoció los contrastes entre el programa de gobierno del Partido Demócrata y el Republicano, que fue divulgado la semana pasada.

En el caso de este último, solo se incluye un párrafo en el Capítulo 9 que se refiere a nivel general a los territorios bajo el inciso “Gobierno de, por y para la gente”.

“Los territorios de Guam, el ‘Commonwealth’ de las Islas Marianas del Norte, Samoa americana, las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico son de vital importancia para nuestra Seguridad Nacional, y acogemos con beneplácito su mayor participación en todos los aspectos del proceso político”, lee el texto divulgado por el Partido Republicano que encabeza el expresidente Donald Trump.

En la plataforma republicana del 2016 se mencionaba directamente un compromiso con la estadidad.

“Apoyamos el derecho de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico a ser admitidos en la Unión como un estado plenamente soberano, una vez que se ratifique el voto local de 2012 en el que una mayoría de 54 % votó para terminar con el estatus actual de territorio de EE.UU. y 61 % seleccionó la estadidad sobre otras opciones para la soberanía nacional. Nosotros favorecemos un referéndum de estatus político autorizado y financiado por una Ley del Congreso para cerciorarnos de las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico. Una vez que se ratifique el voto local de 2012 a favor de la estadidad, el Congreso debería aprobar una ley habilitadora con términos para la futura admisión de Puerto Rico como el estado número 51 de la Unión”, afirmó el Partido Republicano en ese momento. En el 2020, se mantuvo el mismo lenguaje.

El presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Ángel Cintrón, respondió a lo anterior con el argumento de que era un “error” la interpretación que se hizo del documento.

“La plataforma del partido, que tenía 84 a 85 páginas, se redujo a 14 por dos razones. Primero, porque delegaron muchos elementos importantes en los estados… y menos al gobierno central”, alegó el republicano en entrevista con Metro PR.

Además, planteó que, en el reglamento del Partido Republicano recientemente aprobado, se menciona la estadidad para Puerto Rico.

“En el caso del estatus de Puerto Rico, claramente establece que Puerto Rico y los territorios, porque Puerto Rico es el único territorio que aspira a la estadidad, dice que podemos aspirar al máximo de nuestra capacidad política, que esa es la estadidad. Además de eso, en el reglamento del Partido Republicano que se aprobó el jueves pasado, el reglamento en el Artículo 5 menciona dos veces que, cuando Puerto Rico sea estado, va a tener el trato X, Y y Z, o sea que el partido sigue reconociendo la estadidad como alternativa para Puerto Rico”, argumentó el también director de la campaña de Jennifer González, candidata del PNP a la gobernación.

Cabe señalar que el Diario se ha comunicado en varias ocasiones con el Partido Republicano en la isla para hablar sobre este y otros temas y no han respondido a la solicitud.

El documento aprobado por los demócratas ahora pasará a la ratificación de los miembros en la Convención Nacional Demócrata, que se realizará entre el 26 y 29 de agosto en Chicago, Illinois. En ese evento, se espera que se nomine oficialmente a Joe Biden como candidato a la reelección.

En el caso de Puerto Rico, son unos 68 delegados los que votarían por Biden en el evento cumbre.

Pierluisi, complacido con la decisión del comité de plataforma

El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó complacido con la decisión del incluir lenguaje específico sobre opciones no territoriales en la plataforma demócrata.

“Hoy la igualdad dio otro paso en la dirección correcta con la aprobación de la Plataforma del Partido Demócrata en la que se consigna el apoyo al proyecto de estatus pendiente en el Congreso para descolonizar a Puerto Rico”, compartió el primer mandatario por la red social X.

“Esto en respuesta a nuestros reclamos. Felicito a los miembros del Comité de Plataforma, incluyendo al National Committeeman de Puerto Rico, @DavilaPernas”, agregó.

Aspirante a comisaría residente por el PPD cuestiona exclusión del ELA

Otros líderes como el candidato a la comisaría residente por el PPD, Pablo José Hernández, se mostraron opuestos a la decisión.

“El delegado de Puerto Rico en el comité de plataforma era Luis Dávila Pernas, y esperábamos este resultado. Nosotros llevamos 20 años sin ocupar la comisaría y ocho sin ocupar la gobernación, y tenemos que rescatar terreno perdido. Esto es distinto al caso de la plataforma republicana, que excluyó a la estadidad, a pesar de que la delegación republicana entera favorece la misma”, planteó Hernández según citado por El Nuevo Día.

Hernández ha insistido en los pasados meses en que los temas prioritarios para los puertorriqueños son el desarrollo económico, la paridad, y la reconstrucción.

