Marjorie de Sousa sobre su trabajo: “Soy muy afortunada”

La actriz Marjorie de Sousa ofreció una exclusiva a People en Español donde aprovechó para dar detalles de una de las mejores etapas que se encuentra viviendo y se trata de lo laboral, pues no dudó en abrirse durante la conversación: “¿Quién no sueña con ganarse la lotería? Yo creo que todos y más cuando salimos de nuestro país que nos toca fuerte, que nos toca comenzar y que nos empiecen a mirar”.

La venezolana aprovechó para mencionar los pormenores de su carrera: “Yo tengo que decir que soy muy afortunada. Yo me fui de mi país hace muchos años, no fue por temas políticos porque luego regresé a trabajar allá, pero por temas de seguridad si me tuve que ir porque me intentaron secuestrar y muchas cosas que ya no me sentía literal segura. Trabajar en otros países y que me abran las puertas. México, que es un país que amo, que además tuve a mi hijo aquí; seguir en Estados Unidos, tener mi casa allá, que es un país que también me ayudó muchísimo porque me internacionalicé en Estados Unidos. Realmente mi carrera internacional comenzó ahí, entonces soy muy afortunada la verdad”.

“Los que me conocen hace muchos años creo que me ven y soy igual. Soy la misma. Ser tú y disfrutar lo que haces y agradecer todos los días que llegas al set porque estás haciendo algo que te apasiona. Imagínate esa bendición: poder traspasar las pantallas y que tanta gente te conozca. La verdad volteo y digo ‘guau, qué bonita la oportunidad que Dios me ha brindado de llegar a tantos hogares en tantas partes del mundo’“, expresó durante la conversación.

De Sousa tiene más de 20 años viviendo fuera de Venezuela y en oportunidades se sorprende al ver todo lo que ha logrado hasta el momento. Además, habló del rol de su pequeño: “A veces (mi hijo) sí (viene conmigo al trabajo) y a veces no. En la novela pasada que hice con El Güero, (La desalmada), estábamos haciendo toda la novela en Malinalco, que es un pueblito de hacienda, y había muchos caballos y él ama los caballos, le gusta mucho montar y entonces sí se iba conmigo porque iba a ver a los caballos”.

