Marjorie de Sousa revela si está lista para casarse y contó si piensa tener más hijos

La venezolana Marjorie de Sousa recientemente ofreció una entrevista a ‘HOLA! AMÉRICAS!, momento en el que aprovechó para contar detalles de una faceta que tanto le apasiona como la de ser madre, pues Matías, hijo que tuvo con Julián Gil, ya tiene 7 años y se ha convertido en una de sus mayores inspiraciones. Además, también habló de su vida sentimental.

“Súper bien, muy emocionada… Estoy en un momento muy bonito a nivel personal. A veces es difícil decirlo, porque dices: ‘Si me va bien aquí, a lo mejor no me va bien allá’. Y no, yo creo que sí, uno puede conseguir en la vida un equilibrio. En esa etapa de mi vida tengo salud, que de verdad ahorita es como una súper ganancia. Mi hijo está muy bien, mi familia está muy bien y a nivel personal estoy muy feliz”, dijo durante la entrevista.

De Sousa confesó que actualmente no está interesada en casarse nuevamente, ya que considera que no es necesario para ser feliz. Sin embargo, no descarta la posibilidad en un futuro si encuentra a la persona indicada.

“No, todavía no. Tengo muchas cosas que disfrutar y la verdad a veces siento que eso no lo es todo. Yo digo que es como un contrato que firmas… No sé si sería mala suerte, no lo sé, ojo. No digo: ‘Nunca lo voy a hacer’, pero yo creo que a veces cuando firmas ese papel es como si firmaras el fin. Yo siento que muchos compañeros se casan y al año, duraron mil años juntos, se casan y al año se divorcian”, añadió.

Además, dio su opinión sobre lo que para ella significa esa unión de la que no se encuentra de acuerdo: “Siento que un matrimonio va mucho más allá de una firma de un papel, siento que un matrimonio ya lo hacen las almas de antes. Y yo creo que no es necesario un matrimonio cuando realmente te va tan bien, te sientes pleno. Eso es algo que los dos, a lo mejor más adelante, dices: ‘Bueno, lo quiero hacer como un símbolo’, pero no como un contrato”.

En ‘HOLA! AMÉRICAS’ le consultaron si tenía pensado en darle hermanos a su hijo y la venezolana fue bastante clara: “No, por ahora estoy super dedicada a Mati, muy orgullosa de mi Mati, enfocadísima a él. Y sí, es de mucha responsabilidad ser mamá. Entonces, mis respetos a las mamás que tienen muchos niños, porque yo digo: ¡Guau! Si yo con uno digo: ‘Diosito, ¿qué hago?’, dividirte en tantas cosas si es muy complicado”.

Sigue leyendo:

· Marjorie de Sousa y los detalles de sus más recientes triunfos profesionales

· Marjorie De Sousa se muestra devastada por el fallecimiento del productor Nicandro Díaz

· Marjorie de Sousa termina su último proyecto con Televisa y esto dice al respecto