Nacho en su adiós del Real Madrid: “Este club lo es todo para mí”

El futbolista español Nacho Fernández, defensa del Al Qadsiah, se despidió este miércoles entre lágrimas del Real Madrid después de casi 24 años en sus filas. En una rueda de prensa en Ciudad Deportiva de Valdebebas recogida por EFE, Nacho aseguró que el Madrid “lo es todo” para él y declaró que quiere que lo recuerden siempre como “un canterano que lo dio todo”.

Nacho expresó su profunda gratitud al club que le ha dado todo en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Se emocionó hasta las lágrimas al recordar su trayectoria y el apoyo incondicional que ha recibido.

“Este club lo es todo para mí. El Real Madrid será siempre nuestra casa y nuestro equipo. Ahora me uniré a todos mis amigos para animar al Real Madrid. Quiero que me recordéis como a un canterano que lo dio todo por su club. Desde este momento, gritaré en todo momento ¡Hala Madrid”, dijo.

El futbolista también destacó su formación en la cantera madridista, desde los diez años, y los 26 títulos que ha conseguido con el equipo, un récord que comparte con Luka Modric.

“Quiero agradecer lo que me habéis dado, más de lo que he ofrecido. Aquí me han enseñado a luchar, sufrir y pelear. Pero, sobre todo, a vivir la vida con determinación. Con esa determinación, he defendido el escudo del Real Madrid toda mi vida. Este club lo es todo para mí y para toda mi familia. Llevo casi 24 años haciendo el trayecto para entrenar y era como no salir de casa porque llegaba a otra casa, con mi otra familia”, afirmó antes de soltar sus primeras lágrimas.

“Esa familia es la que formáis todos los del club. Fui subiendo cada temporada un escalón y terminé el viaje siendo el capitán que levantó la decimoquinta Champions (League), un orgullo total. Hoy es un día diferente, mi vida cambia. Me despido entregando toda la fuerza que tengo dentro, desde el primer día. Es el final más bonito que podía imaginar, me voy como capitán siendo importante y ganando títulos históricos. Necesito vivir una nueva experiencia , afrontar nuevos retos y este es el momento. Gracias al Real Madrid por hacerme sentir un canterano feliz y afortunado”, agregó.

Por otro lado, Nacho firmó que este era el momento de afrontar nuevos retos y vivir una nueva experiencia, agradeciendo al club por haberle permitido crecer y desarrollarse como jugador y persona.

“Necesito vivir una nueva experiencia, afrontar nuevos retos y este es el momento. Gracias al Real Madrid por hacerme sentir un canterano feliz y afortunado”, agregó.

Nacho también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, incluyendo a sus padres, hermanos, esposa e hijos, por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera. También agradeció a sus compañeros, entrenadores, personal del club y aficionados por haber formado parte de su camino.

“Mister (a Ancelotti), tu exigencia me hizo fuerte y con trabajo alcancé los objetivos. Compañeros, sois los mejores sin ninguna duda. Gracias por todo. Habéis hecho mejor mi camino y pensar en vosotros me hace feliz. Mucha suerte en el futuro, que seguro que será magnífico”, apuntó.

Finalmente, el jugador se despidió entre lágrimas y aplausos de los presentes, con un emotivo “¡Hala Madrid!” y un mensaje de agradecimiento y cariño para el club que siempre será su hogar.

Sigue leyendo:

–UEFA investigará a Rodri y Morata por cántico en la celebración de la Euro [Video]

–COI aprueba creación de Juegos Olímpicos de eSports para 2025

–¿Por Caitlin Clark? Juego de Estrellas de la WNBA de 2024 el más visto de la historia