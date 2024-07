Gabriel Soto confirmó que su ex Irina Baeva le fue infiel

La separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue siendo un misterio para algunos, debido a que ellos no han querido decir públicamente la razón por la que decidieron no continuar juntos. Además, ambos han dado declaraciones, pero todavía surgen interrogantes. Lucho Borrego, panelista de ‘Siéntese quien pueda’, dijo que el actor lo llamó para decir que ella le fue infiel.

“Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura y ella siempre lo ignoró. Sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días en los medios de comunicación”, comenzó diciendo el periodista colombiano a través de TelevisaUnivision.

Todo parece indicar que el empresario mexicano Víctor González Herrera sería uno de los que aportó económicamente al proyecto de Juan Osorio, motivo por el que ella seguiría ahí: “Pero que se han mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir Aventurera, una de las razones por las cuales Irina no ha sido despedida de la obra”.

El panelista también habló sobre la manera en la que la actriz de origen ruso manejaba la situación con las pequeñas: “Se está diciendo que van a salir pruebas de supuestos malos tratos de Irina Baeva en contra de las hijas de Gabriel Soto, no me dice nada de eso, pero me dice que sí entraron en un conflicto cuando las mismas redes sociales le alertaron a las hijas de Gabriel sobre este cuerno que le estaría poniendo, y por eso decidió terminar porque estaba afectando la salud mental de ellas”.

Gabriel Soto sobre Cecilia Galliano

El actor Gabriel Soto una vez más recalcó que no sostiene una relación amorosa con Cecilia Galliano, y que parte de su unión es por todos los años de amistad que tienen: “Confirma que es una gran amiga, que ha sido un apoyo muy importante. Sobre todo, que no la ha pasado bien físicamente él, recordemos que estuvo en el hospital recientemente, porque estos problemas de salud han sido propiciados por la situación emocional que vivió con Irina Baeva”.

Sigue leyendo:

· Gabriel Soto apoya la demanda que puso Geraldine Bazán

· Irina Baeva vestida de novia en su boda con Gabriel Soto

· Irina Baeva aparentemente “trataba mal” a las hijas de su ex Gabriel Soto