Irina Baeva vestida de novia en su boda con Gabriel Soto

El pasado fin de semana la revista ¡Hola!, reveló en exclusiva la entrevista que le habían realizado a Irina Baeva, y mientras que muchos habían pensado que todo había llegado a su fin, pues fue el martes cuando compartieron la parte final que sin duda se convirtió en una sorpresa para más de uno al decir que sí se casó con Gabriel Soto.

Además, muchos querían ver fotos o videos que para ese entonces fueron muy especiales para ambos actores, y es que a través de una noticia subida por la mencionada revista compartieron el material audiovisual que muchos estaban esperando ver, tras ella decir que se habían casado de manera espiritual en Acapulco.

La actriz de origen ruso dio varios detalles de la ceremonia realizada: “Decidimos que después de tanto, y después de tanto ir y venir y ver de qué forma podríamos hacer nuestra boda, decidimos que las únicas personas a quienes realmente nos importaba esto y hacerlo así, éramos nosotros mismos. Y por eso lo quisimos hacer de esta forma. Lo hicimos todo a mano, básicamente, flores, el lugar. Intercambiamos palabras de amor como los votos, intercambiamos los anillos”.

“Se había hablado con una jueza, se hizo todo el procedimiento, porque realmente un poco burocrático es el proceso para los extranjeros, que se tiene que hacer el apostillado de un acta de nacimiento, se tiene que traducir con el perito, se tiene que sellar. Toda la documentación, todo este proceso se había iniciado“, añadió sobre el proceso que tuvo que realizar por no haber nacido en México.

Irina Baeva quería formar una familia con Gabriel Soto

“Siempre lo habíamos hablado y creo que eso sí, definitivamente, no solamente lo he comentado yo en varias ocasiones, sino también lo ha comentado él mismo. Fue una de las cosas que hablamos desde el inicio la relación, porque la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más familiar“, dijo la actriz de origen ruso durante la conversación.

Baeva agregó que se veía quedando embarazada de Gabriel: “Claro que yo me veía como mamá, por supuesto, y es mi sueño ser mamá en algún momento cuando Dios me dé esa bendición, espero que me la dé. Y sí, lo habíamos comentado, a pesar de que Gabriel ya tiene dos hijas que definitivamente son parte de la familia, bueno, están con nosotros siempre. Entonces, sí habíamos hablado de tener nosotros también un hijo en un futuro”.

