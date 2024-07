Halle Berry posa con poca ropa para celebrar 20 años de “Catwoman”

Hace 20 años Halle Berry protagonizó la primera película basada íntegramente en una villana de DC, convirtiéndola en la actriz que consiguió enfundarse en el ajustado traje de cuero y la máscara de “Catwoman”.

Aunque la cinta obtuvo críticas no muy buenas, a ella no pareció importarle mucho: “Fue uno de mis papeles mejor pagados, y eso no tiene nada de malo. No quiero sentirme como ‘Oh, solo puedo hacer cosas dignas de un premio’. ¿Qué es una actuación merecedora de un premio? Era una gran oportunidad para que una mujer de color fuera una superheroína. ¿Por qué no iba a intentarlo?”, explicó en una ocasión.

Lo cierto es que, si bien esa película no sería la más recordada de su exitosa carrera, sí cambió su vida para siempre. “Me convertí en una amante de los gatos, por eso”, le dijo a Entertainment Weekly. Y agregó: “Acabo de rescatar a cuatro gatitos que encontré en mi jardín hace tres semanas. Soy una Catwoman de pies a cabeza por esa experiencia y las relaciones con esos seres hermosos. Esa experiencia me cambió”.

Aquella entrevista fue parte de una serie de reportajes que Halle Berry brindó para celebrar los 20 años del estreno de la película.

Como agradecimiento, y refiriéndose al aniversario, Berry recurrió a su cuenta de Instagram para rendirle un homenaje a aquel film y aprovechó la ocasión para presentar a dos de aquellos gatitos que acababa de rescatar.

“Y todavía… ¡Miau! Hoy se cumplen 20 años desde que tuve el honor de darle vida a este icónico personaje. Ella siempre estará cerca de mi corazón y yo siempre seré Patience Phillips, también conocida como Catwoman”, escribió, junto a una serie de fotografías donde se le ve posando en ropa interior negra, con el antifaz del personaje y sin sostén, mientras sostiene dos gatos.

En otras imágenes, contó que esos “bebés peludos” aparecieron en su patio buscando a su madre y le agradeció a una de sus amigas por haberla ayudado en el proceso de rescate de los nuevos integrantes de la familia.

“¡Les presento a Boots y Coco! ¡Encontré a estos dos pequeños bebés peludos en mi patio junto con sus dos hermanos y su mamá! Esterilicé a la mamá, la liberé de vuelta en mi patio y ahora es nuestra gata al aire libre. A los otros dos bebés les he encontrado un hogar para siempre y estos dos son nuestros nuevos amores. ¡Es una casa muy habitada!”.

