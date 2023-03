Halle Berry posa sin ropa a sus 56 años frente al espejo de la ducha

Halle Berry elevó la temperatura en las redes sociales a sus 56 años con unas sensuales fotos sin ropa en la ducha de su baño para promocionar el amor propio.

La actriz de “Catwoman” compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes frente al espejo empañado de su ducha, evidentemente sin prenda alguna, lo que generó miles de comentarios de sus seguidores alabando su físico.

“(Inmediatamente tuve un flashback de la escena en topless de Swordfish)”, escribió un usuario.

“En tu caso, el amor propio está especialmente justificado”, comentó una chica.

La actriz no quiso mostrar de más y ocultó su torso desnudo con el vapor en el espejo, cruzando uno de sus brazos y con la toma del celular. El post tiene la descripción “Día de amor propio”.

No es la primera vez que Halle presume su figura destapada, en la última entrega de los premios Oscar, modeló un vestido largo color blanco con la pierna completamente descubierta y cortes atrevidos en los laterales del pecho. View this post on Instagram A post shared by Halle Berry (@halleberry)

