Julio César Chávez Jr. responde a los críticos tras su pelea

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ha estado inmerso en el ojo del huracán luego de su reciente victoria contra Uriah Hall tras superarlo por decisión unánime en un combate que se extendió hasta el sexto asalto y que le ha permitido regresar a los cuadriláteros por la puerta grande luego de 30 meses en los que estuvo sin pelear e internado en centros médicos para superar sus problemas mentales y de adicción.

Por medio de su cuenta en la red social Instagram el peleador decidió responder a las críticas de diversas figuras conocedoras del boxeo o incluso leyendas del mismo deporte que lo han cuestionado por sus aspiraciones de regresar al pugilismo mundial a los 38 años y además por el reciente anuncio sobre las grandes posibilidades que posee para disputar el cinturón de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“A todos los que dicen que me vi mal en la pelea, les digo que después de tres años sin pelear, yo creo que es la pelea que mejor me he visto en los últimos cuatro o cinco años”, expresó.

“Y aparte estaba peleando en otro peso. Denme un poquito de tiempo y van a ver. Para la que sigue, me voy a ver mucho mejor, y así (sucesivamente)”, agregó el peleador mexicano en las declaraciones que realizó en las historias de su cuenta de Instagram.

Es importante recordar que Julio César Chávez Jr. disputó su combate correspondiente a las 200 libras contra el antiguo peleador de la UFC, Uriah Hal, hecho por el que ha sido cuestionado al considerarse que no tiene el derecho todavía por disputar un título mundial.

