Premios Juventud: Así empezó la alfombra roja

La alfombra roja de Premios Juventud ya tomó vida y los artistas ya están desfilando. Los nombres de una Adamari López, Jomari Goyso, Maripily Rivera y Roberto Hernández ya están sonando en las redes sociales, por las propuestas de moda que han realizado para esta edición.

En una primera instancia vale destacar que este tipo de entrega de premios en cuanto a moda suele ser un poco más libre, porque cada artista, cantante y músico nominado responde a un estilo muy personal y por esta misma razón a la hora de hablar de mejores o peores vestidos, hay muchos aspectos a considerar.

Algunos famosos se presentaron con tendencias, algunos llegaron con conjuntos en negro como Jomari, Prince Royce, Maffio, Dome Lipa, el grupo Camila y Chesca, entre otros. Mientras que Adamari López, Jéssica Rodríguez y Maripily Rivera optaron por dorados, amarillos y/o colores en perla para no batallar con el calor de la isla.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 ya llegó a Premios Juventud. / Foto de Mezcalent.

Una que ha dado la sorpresa, desde luego, es Migelis Castellanos que apareció con un conjunto denim para nada esperado y con el cual de momento no sabemos si se posicionará entre las mejores o peores vestidas de la noche.

Lo único que sí podemos decir, es que para nada pasará desapercibida esta noche. Pero ojo, que para muchos uno de los peores vestidos de hoy será Jomari Goyso. Muchos al verlo dicen que no entienden cómo se atreve a criticar cuando aparece así vestido. Mientras que otros afirman: “No me gusta! Sorry. Vamos a ver si te pones en los peores vestidos, bendiciones y espero más para la próxima, tú puedes dar más”.

