Rosalía manda indirecta a Karol G por el supuesto plagio de una de sus canciones

Luego de que en días pasados la cantante colombiana Karol G fuera señalada de haber cometido plagio a una canción de Rosalía con su más reciente tema, la artista española compartió una serie de fotografías que fueron relacionadas como una posible respuesta de la intérprete de “Malamente”.

Luego del lanzamiento de “Si Te Hubiera Conocido”, el más reciente tema de Karol G, un gran número de usuarios no dejaron de señalar la gran similitud que guarda, en ritmo y melodía, con el gran éxito de Rosalía “Despechá”, la cual se convirtió, en semanas recientes, en la canción más reproducida de la catalana con más de mil millones de streams.

Sin embargo, y a pesar de la diversidad de críticas lanzadas hacia la colombiana, los fanáticos de “La Bichota” que el ritmo señalado es propio del merengue, uno de los sonidos más populares de la música latina.

El servicio que dio Karol G para su versión Coke Studio de Si antes te hubiera conocido 😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/DJWCZnXSX6 — MERCURIO 💖🪻🫐 (@chrisruiz37) June 25, 2024

Ante esta respuesta, los seguidores de Rosalía volvieron a arremeter en contra de Karol G y sus fans al señalar que el ritmo en “Despechá”, es nuevo y no tiene precedente debido a la combinación entre el merengue y el sonido electrónico.

Rosalía responde a Karol G

En medio de la latente disputa entre los seguidores de Rosalía y Karol G, la cantante española decidió compartir una serie de fotografías, de ella misma, en donde aparece en diversas poses y escenarios.

Sin embargo, una de estas llamó especialmente la atención de los fans de Karol G debido a que la intérprete de “Hentai” aparece mostrando su dedo medio, haciendo alusión a una ofensas más antiguas que se conocen.

Aunque la cantante no brindó más detalles en su publicación, decenas de usuarios tomaron la señal de Rosalía como una indirecta a Karol G. Incluso, y dentro de la mismo post, otro grupo nutrido de internautas arremetieron en contra de la española con diversos comentarios como: “Una española viene a pelear por un ritmo latino?? No me joda”, “Viva Colombia, viva Karol G y vivan los ritmos latinos”, entre otros.

Hasta el momento, la intérprete de “TQG” no ha brindado o revelado información respecto a la reciente polémica.

Esta no es la primera vez en la que Karol G es señalada de plagiar a otra artista. En años anteriores, la sudamericana fue duramente criticada por haber plagiado el estilo musical y los pasos de baile de su compatriota Shakira.

Incluso, también se ha mencionado que Karol G ha “copiado” en innumerables ocasiones a Rosalía a través de su look e imagen. Actualmente, la colombiana se encuentra llevando a cabo su gira “Mañana Será Bonito Tour 2024” en Europa.

