Rauw Alejandro se encara con una fan de Rosalía en X

A pesar de haber finalizado su relación hace casi un año, por una supuesta infidelidad por parte de Rauw Alejandro hacia Rosalía, los cantantes latinos continúan siendo vinculados, de manera irónica, por sus propios fanáticos.

De manera reciente, el puertorriqueño mantuvo una breve disputa con una seguidora de la española a través de su cuenta oficial de X por la canción “Dile a él”.

Previo a su reciente presentación en la ciudad de Nueva York, dentro del festival Governor’s Ball Music Festival, el cantante lanzó una encuesta, en su cuenta de X, preguntando a sus seguidores las canciones que les gustaría escuchar.

A pesar de la buena respuesta por parte de sus seguidores, Rauw no se “libró” de ser “atacado” por una seguidora de su ex pareja, Rosalía, quien “sugirió” al artista la canción “Dile a él”, la cual, de acuerdo con la usuaria, no era de su autoría.

¿Qué le contestó Rauw Alejandro a la fanática que lo atacó?

Tras el comentario de la seguidora de Rosalía, quien no ocultó su fanatismo hacia la intérprete de “Motomami” debido a que tiene una foto de la española en su perfil, Rauw Alejandro decidió responder de manera personal.

En el mismo hilo, el puertorriqueño añadió que la canción “Dile a él”, como bien dice la usuaria, no es de su autoría, pero tampoco de Rosalía.

‘Dile a él’ la escribió El Zorro, gran amigo mío” Rauw Alejandro – Cantante

Aunado a estas palabras, Alejandro añadió un par de emojis, un corazón azul así como un símbolo de paz con una mano, para finalizar su respuesta.

Tras la respuesta de Rauw Alejandro, la seguidora de Rosalía decidió responder con un mensaje de corte “agresivo”: “Literalmente estás minimizando su trabajo, que se podía esperar de vos. Anda a seguir haciendo tiktoks que biene heavy la flop era”. Aunado a lo anterior, llamó al cantante “mentiroso” al mencionar que en Spotify, la canción tiene a Rosalía como autora.

Ante esto, Rauw Alejandro decidió volver al “pleito” y responder: “Tu hablas como si hubieses estado ahí”. Finalmente, la usuaria no se quedó con los brazos cruzados y remató la discusión mencionando: “No me hace falta haber estado ahí para saber que sos un machito manipulador de manual raúl”.

Luego de esta respuesta, Rauw no emitió más comentarios. Hasta el momento, y luego de esta breve discusión, Rosalía decidió no participar.

Tras su paso por la ciudad de Nueva York, Rauw Alejandro, quien lanzó hace unas semanas su nuevo sencillo “Touching The Sky”, continuará su paso por otros festivales, en los siguientes meses, como el Coca-Cola Music Fest y el Baja Beach Fest.

En tanto, Rosalía se encuentra trabajando en su nuevo disco, el cual aún no tiene fecha de estreno. A la par, se anunció que la española inició la etapa de remodelación de su propio estudio de grabación en la ciudad de Barcelona, España.

Continúa leyendo

VIDEO: Aumentan rumores de separación entre Rosalía y Jeremy Allen White tras video del actor con otra mujer

Rosalía da inicio a la constitución de su primer estudio de grabación en Barcelona para artistas locales

Rosalía lanza una playera, con motivo del aniversario de “Motomami”, con una polémica indirecta a Rauw Alejandro