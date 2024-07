Fernando Beltrán responde a las críticas por su rendimiento en Chivas

El futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando ‘Nene’ Beltrán decidió hablar sobre las constantes críticas que ha recibido por parte de la afición sobre su desempeño deportivo en lo que va del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y al mismo tiempo defendió el papel que tiene Javier ‘Chicharito’ Hernández dentro del vestuario para impulsarlos a ser mejores cada día.

Estas declaraciones las realizó el mediocampista durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde sostuvo que constantemente debe lidiar con las críticas para evitar ver afectado su rendimiento en el campo de juego.

“Tuve que ir a trabajarlo mucho, la parte, podemos decir psicológica, mental, en este sentido, porque como lo dices, un día eres el mejor, otro día eres el peor… hoy estoy muy tranquilo porque no necesito el aplauso de nadie. He aprendido que mientras yo esté bien con el director técnico y mientras yo le cumpla el director técnico, así como antes no me ponían, viene uno y me pone”, expresó.

“Si a alguna gente no le gusta como juego o alguna gente siempre me está criticando, pues al final es parte de, te digo, es parte de ser un jugador expuesto, que sé que me voy a equivocar muchas veces dentro del campo y a veces voy a acertar, pero el acierto dura muy poco y el error dura para siempre, entonces esa parte al final me quedo muy tranquilo, estoy enfocado en ayudar a mi equipo”, agregó en sus declaraciones.

Nene Beltrán destacó que el equipo logró superar los problemas que se registraron en el vestuario luego de la última Leagues Cup y ahora se encuentran enfocados en alcanzar el único objetivo de conquistar todos los títulos posibles.

“El tema que vivimos como grupo, como equipo estos dos partidos, se sintió un vestidor enojado, un vestidor poquito roto en ese sentido, la pasamos muy mal, pero al final aprendimos muchísimo de eso, sabíamos que en cierta parte nos iba a hacer mejor y así ha sido hasta el día de hoy, las peleas que hubo en ese momento creo que nos ayudó mucho el grupo”, resaltó.

