Victoria Ruffo se siente feliz tras convertirse en abuela de Tessa

Convertida en una feliz abuelita, Victoria Ruffo expresó la emoción que vive tras el nacimiento de su primera nieta, Tessa, hace solo dos semanas.

Una bebé que, dijo, está hermosa, es muy tranquila y heredó la barba partida de José Eduardo.

En entrevista telefónica con Reforma, la actriz contó el cordial reencuentro que tuvo en el hospital con Eugenio Derbez, en un día que marcó la vida de su hijo.

“Lo más importante era estar en un momento tan importante para nuestro hijo, que José Eduardo viera armonía, que no hubiera pleitos o que estamos distanciados o cualquier cosa”.

“Eugenio y yo cotorreamos mucho también sobre esas cosas, pero realmente no somos íntimos amigos ni nos vemos cada semana”, aclaró.

“La reina” de las telenovelas mexicanas, de 62 años, señaló que entre ella y Eugenio hay un lazo muy importante, el hijo que ambos tuvieron hace 32 años.

“Nuestro hijo estaba teniendo en su vida algo verdaderamente importante que lo forma como padre, entonces nuestra reunión fue muy cordial. Estuvieron las dos familias. Yo con mi marido y mis hijos; él con su esposa y con sus hijas Aislinn y Aitana. Todo muy bien”.

“José Eduardo estaba feliz, llorando, emocionado… Tenía todos los sentimientos en un solo momento y sus papás tenían que estar con él”, indicó.

Ruffo, quien este 2024 celebra 45 años de trayectoria, compartió su felicidad por el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay.

“Me gusta mucho arrullarla, cargarla, conmigo como que se calma mucho”, aseguró.

La nueva abuelita solo tiene palabras de agradecimiento por la etapa que vive.

“Doy gracias a Dios porque nació bien, está sana, y porque veo a mi hijo muy contento y feliz, realizado como papá.

“Es una bebecita, tiene sólo días de vida, ¡está nuevecita!, está aprendiendo todo, para ella todo es novedad. A mí me da mucho gusto poder pertenecer a su vida, que escuche mi voz, la reconozca y que sepa que la cargo. Todo eso es maravilloso”.

“La bebé está hermosa, tiene la barba partida como su papá y es muy tranquila, casi no llora. La verdad no se queja de nada; come mucho, eso sí”, expresó.

Ruffo se siente realizada en el terreno personal con la llegada de la bebé, pues la familia crece, dijo, pero también por lo vivido en lo profesional.

“Soy muy afortunada. La vida me ha llenado de muchas bendiciones: he hecho mi trabajo que siempre quise hacer desde que tenía uso de razón; tengo una familia linda, muy unida, con mucho amor, mucha compresión y cariño”.

“Tengo unos hijos maravillosos, y tengo a mi esposo también. Desgraciadamente ya no están mi mamá y mi papá con nosotros. No fuimos una familia grande, pero ya con Tessa está creciendo”, finalizó.

