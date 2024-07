Miguel Berchelt considera que habían mejores rivales para el Canelo Álvarez

El boxeador Miguel ‘Alacrán’ Berchelt se unió a la serie de reacciones que se han generado desde este jueves luego de la confirmación sobre el combate protagonizado por el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Edgar Berlanga por lo que será una pelea para hacerse con el título indiscutido de los pesos súper medianos.

Durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, el peleador consideró que el combate de Canelo contra Berlanga no representa la pelea de titanes que todos sus seguidores esperaban al considerar que existían mejores opciones para la pelea que tendrá el mexicano el próximo 14 de septiembre y que corresponde a su calendario oficial para mantener los cinturones de campeón.

“Yo creo que hay mejores oposiciones. Pero bueno, el dueño del negocio es él, el que decide es él, entonces yo qué ching*dos” le voy a decir”, expresó.

A pesar de estas palabras el Alacrán Berchelt sostuvo que a pesar que no le gusta el rival que enfrentará el Canelo Álvarez; este acuerdo llega como parte de una búsqueda de peleadores que realizan para poder mantener el título de campeón indiscutido al haber trabajado para poder ostentar este cetro tanto como quiera.

“La posición en la que está el manda, al final del día él manda, él decide con quién va a pelear y con quién no, entonces si dijo que es Berlanga, va a ser Berlanga. No es que no me guste, al final del día yo creo que los campeones luchan por estar en una posición, él está en una posición donde tiene el sartén agarrado por el mango, entonces él puede decir con quién sí, con quién no”, agregó.

“Yo creo que cualquier peleador (quiere pelear con Canelo). Si me dices a mí en lo particular ‘¿quieres pelear con Canelo mañana?’, te diré que sí porque es la bolsa más grande que voy a ganar en mi carrera, entonces todo el mundo quiere pelear con Canelo, todo el mundo quiere vencerlo, todo mundo quiere ser campeón indiscutido. Y hay un enigma también, muchos lo quieren y muchos no lo quieren, pero hay que estar contentos de que es un mexicano que está haciendo muy bien las cosas y bueno, desearle siempre lo mejor y ahora sí, que viva México”, concluyó.

