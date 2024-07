Senadora Ramos ratifica oposición a casino en Queens

La pelea para que Queens tenga un casino en el área circundante al estadio Citi Field, en Corona, no cesa. Y aunque la senadora estatal Jessica Ramos ha repetido hasta el cansancio que no impulsará la medida en la Legislatura estatal, requisito necesario para revisar el futuro del proyecto, porque es la voz de sus constituyentes, promotores del sitio de juegos de azar, grupo liderado por el dueño del equipo de béisbol de los Mets, Steve Cohen, no se dan por vencidos.

En medio del cabildeo que “los amigos del casino” continúan haciendo en Albany para buscar maneras de que la iniciativa no quede enterrada, esta semana la senadora estatal, quien representa al Distrito 13 de Queens, reiteró su oposición a que se levante el proyecto.

La líder de origen latino recalcó que acuerdo con un sondeo que adelantó en la primavera pasada con apoyo de un donante anónimo, la amplia mayoría de la comunidad de su área no quiere que el Citi Field Casino vea la luz en sus vecindarios, y no puede hacerse de oídos sordos. Asimismo, anunció que su campaña cubrirá los gastos de dicha consulta.

“Un donante anónimo había pagado ese sondeo y lo que hice fue que anuncié la noticia de que voy a pagar esos gastos de mi campaña“, dijo la senadora Ramos en diálogo con El Diario NY, al tiempo que fue contundente en decirle a quienes insisten en que se construya el casino en Queens, que tendrán que buscar otras vías, pues ella no llevará la propuesta al seno legislativo.

“Los que quieren el casino están tratando de hacerlo como sea, sin mí, pero no han podido. No han podido encontrar a nadie que introduzca el proyecto y la verdad o creo que la líder del Senado (Andrea Stewart-Cousin) lo permita”, comentó la legisladora, augurándole un camino duro al proyecto, en caso de que eventualmente le suene la flauta.

“Creo que a Steve Cohen le va a tocar seguir haciendo cabildeo y ver si la Gobernadora Hochul está dispuesta a emerger un proyecto de ley dentro de la próxima propuesta de presupuesto estatal, porque por mi parte me mantengo en que no apoyo el casino. La mayoría de mi comunidad ya dijo no”.

El sondeo, adelantado por la consultora Slingshot Strategies, entre miembros de las comunidades cercanas al estadio de los Mets, donde se planea construir el casino, mostró que el 75% de los encuestados dijo que no quería un sitio de esos en su vecindario. El 61% recalcó que no le gustaría ver un complejo de juegos de azar en ningún lugar en Queens.

La defensa de quienes impulsan el proyecto es que además de traer a la ciudad mucha diversión, significará una avalancha millonarias para la comunidad de Queens, con una promesa de $1,000 millones de dólares en “beneficios comunitarios”, de los que $480 millones se usarían para mejorar las estaciones del tren 7 y el LIRR, en Mets-Willets Point, al igual que recursos para organizaciones comunitarias.

La senadora Jessica Ramos en una sesión en la Legislatura. Foto: Oficina Senadora Ramos

Desde la orilla de los defensores del proyecto han criticado abiertamente a la legisladora Ramos y confirmaron que no desfallecerán hasta que se de luz verde para que el sitio de apuestas se levante en Queens, señalando que contrario a los datos que arrojó el sondeo adelantado por la política, la comunidad sí respalda la iniciativa.

“El Parque Metropolitano cuenta con un apoyo abrumador de la comunidad local, los sindicatos y nuestros funcionarios electos, y estamos seguros de que tenemos el mejor proyecto en la mejor ubicación. Nuestro equipo sigue comprometido a darle vida a Metropolitan Park, con los juegos como principal factor económico motor para hacer posibles los 23,000 empleos, 25 acres de parque público, una inversión de $8,000 millones y beneficios sustanciales para la comunidad”, aseguró Javier Gómez, portavoz del Parque Metropolitano.

“Si bien respetamos el punto de vista de la senadora Ramos, el Estado nunca tuvo la intención de que una sola persona tuviera la capacidad de detener o aprobar por sí sola un proyecto de juego”, dijo Karl Rickett, también a nombre del proyecto de casino y parque promovido por Cohen. “Dado que el Parque Metropolitano goza de un apoyo abrumador de los funcionarios electos, los sindicatos y la comunidad local, confiamos en que tenemos el mejor proyecto en la mejor ubicación. Tenemos más de un año y múltiples vías para obtener las aprobaciones requeridas. Nuestro equipo sigue comprometido a darle vida al Parque Metropolitano”.

Asimismo, otros defensores del plan del casino insisten en que los 23,000 puestos de trabajo y $8,000 millones de dólares que se generarían, no pueden dejarse de lado.

El propio presidente del condado de Queens, Donovan Richards, hizo un llamado a que la gobernadora Hochul y el Senado estatal exploren otras vías para darle vía a la propuesta, y no permitir que la negativa de la senadora Ramos sea el freno que entierre el proyecto.