Gustavo Lema confía en el trabajo de Pumas pese a derrota en Leagues Cup

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Gustavo Lema, afirmó que no se siente afectado a pesar de la derrota que sufrió su equipo ante el Austin FC en su debut de la Leagues Cup 2024 y que por el contrario el equipo mantuvo un impresionante funcionamiento deportivo para poder demostrar de lo que está hecho; agregó que solamente les faltaron oportunidades de contundencia para marcar los goles.

Estas declaraciones las realizó el entrenador de los felinos durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra el equipo de la Major League Soccer (MLS), donde sostuvo que seguirán trabajando y entrenando para tener el mejor desempeño posible en cada uno de los partidos que restan.

“Lo que faltó fue fineza en las áreas, y el futbol es como el golf, es en el green… suena mal decirlo con el resultado, pero tuvimos un funcionamiento bueno de área a área, pero esto se define por goles”, expresó Lema en sus declaraciones.

Lema también manifestó que el equipo no llegó en sus mejores condiciones al encuentro contra el Austin FC al resaltar que el ‘Memo’ Martínez y el ‘Chino’ Huerta se encontraban tocados debido a una carga en el cuerpo; a pesar de esto sostuvo que no es excusa por la derrora ante el buen momento que atraviesan en la Liga MX.

“Memo (Martínez) y el ‘Chino’ (Huerta) llegaron ayer a las cuatro de la tarde al hotel, supuestamente el ‘Chino’ no iba a jugar, venían de una carga importante como venía el resto del equipo, veníamos con el plantel tocado, no es excusa, pero bueno es una cuestión de efectividad que tira por tierra todo el análisis que podamos hacer, estaban cansados y tuve que echar mano de Huerta y Martínez muchos más minutos de los que me hubieran gustado”, detalló el técnico de Pumas

Los Pumas de la UNAM se enfrentarán el próximo 3 de agosto contra Rayados de Monterrey en búsqueda de su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup para mantener vivas sus aspiraciones de ganar el título.

