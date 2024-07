“En Manchester son tontos y Real Madrid…”: Chicharito estalla ante críticas y respondió con ironía

Desde que llegó a las Chivas de Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández no ha parado de recibir críticas. Las últimas fueron previas al inicio de la Leagues Cup. El delantero mexicano tiró de ironía ante los cuestionamientos de una fan.

En Instagram, el jugador realizó una transmisión en vivo antes de viajar a Santa Clara, California, en Estados Unidos. La fanática le recordó su paso por el Real Madrid y lo acusó de ser un jugador que rompe vestidores.

Esto generó que el delantero mexicano estallara y lanzara una respuesta irónica, pero cargada de molestia ante la crítica que estaba recibiendo en vivo. “Solo juego futbol para eso, para romper vestidores, para hacer grilla, para j…r gente y para no meter goles”, inició.

“No, eso no es verdad, no cuenta por qué lo hice en puros partidos moleros (máximo goleador en Selección). Me llevaron al Madrid por cosas políticas, en Manchester son unos tontos”, concluyó con total sarcasmo.

En el debut con derrota ante San José Earthquakes en la Leagues Cup, Chicharito Hernández no pudo jugar por problemas físicos. Así lo confirmó el argentino Fernando Gago.

“Chicharito tenía una carga muscular, y no lo quisimos arriesgar para este partido, entonces tratamos de que llegue lo mejor posible para el próximo”, dijo en rueda de prensa.

Chicharito Hernández en el Real Madrid

Fichó por una temporada en septiembre del 2014, donde tuvo pocas oportunidades de ser titular en el plantel merengue. Durante su paso en Madrid, Javier Hernández anotó nueve dianas en 33 encuentros.

El ariete mexicano compartió cancha en el Real Madrid con figuras como: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, James Rodríguez y Gareth Bale. Se coronó en el Mundial de Clubes con en el año 2014.

