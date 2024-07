Trump calificó de “muy valiente” a la agente del Servicio Secreto que lo protegió en el mitin

El expresidente Donald Trump ha salido en defensa de la agente del Servicio Secreto que lo protegió durante un reciente intento de asesinato. En un mitin en St. Cloud, Minnesota, el sábado, el mandatario la catalogó de “valiente”, en medio de las críticas de que era de muy baja estatura para protegerlo eficazmente.

“Había una mujer a mi derecha que me protegía. Una persona hermosa. Me protegía con todo lo que podía”, señaló Trump a la multitud. “Había una mujer a mi derecha que me protegía. Una persona hermosa. Me protegía con todo lo que podía”.

El expresidente también abordó las críticas que la agente había recibido en las redes sociales, incluyendo comentarios del magnate tecnológico Elon Musk, quien sugirió que la agente parecía demasiado baja para proteger eficazmente al expresidente.

Momento en que Donald Trump es rescatado tras recibir un disparo en la oreja. (Foto: Gene J. Puskar/ AP)

“La criticaron por las noticias falsas porque no era lo suficientemente alta. La criticaron y fue muy valiente”, aclaró Trump. “Ella me estaba protegiendo con todo. Quería recibir una bala”, dijo el republicano sobre los comentarios de Musk.

Un video tomado durante la manifestación muestra a la agente femenina y a otros agentes masculinos del Servicio Secreto estrechamente reunidos alrededor de Trump. La mujer también fue fotografiada después del intento de asesinato ayudando a Trump a subir a un automóvil cercano.

El autor del tiroteo, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por el Servicio Secreto tras propinar varios disparos, de los cuales uno rozó la oreja del expresidente, mientras que otra mató a un asistente al mitin de Trump en Butler, Pensilvania, identificado como Corey Comperatore, de 50 años.

Con información de New York Post

