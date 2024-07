Acusan a Adams de extralimitarse al frenar ley contra el confinamiento solitario

Un día antes de que entrara en vigor la ley de confinamiento solitario, aprobada por el Concejo Municipal, que evitaría que se cometan abusos de aislamiento prolongados contra reclusos en las cárceles, el alcalde, Eric Adams, quien desde el principio se ha opuesto a la pieza de ley, anunció que no la implementaría, acogiéndose a una orden de emergencia para la cárcel de Rikers Island, lo que desató rechazo desde diferentes sectores. El mandatario está en el ojo del huracán, y lo señalan de querer extralimitarse en sus poderes para no hacer cumplir esa ley, aprobada en diciembre después de un año de debate, y vetada en enero por él mismo.

El jefe político de la Gran Manzana emitió una orden para suspender la ley que limita el aislamiento de reclusos en las cárceles de Nueva York, y que entre otras cosas exige que los detenidos pasen al menos 14 horas fuera de sus celdas en espacios compartidos todos los días, y limita a cuatro horas el “confinamiento de desescalada” en solitario, al igual que el uso de esposas y ataduras para las piernas

“Esta es una táctica vergonzosa, otro abuso desesperado de poder por parte de esta administración para intentar ignorar las leyes a las que se opone. Hacer un mal uso del ‘estado de emergencia’ es peligroso, especialmente por parte de un alcalde que dice preocuparse por la seguridad pública”, denunció el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams.

El funcionario arremetió más contra la movida del burgomaestre y recalcó que el estado de emergencia en Rikers que anunció, se debe a que se niega a colaborar para mejorar las condiciones del penal, con “una preferencia por encubrir la crisis” y suministrar información errónea.

“Ahora, el Alcalde quiere desechar otra ley más de nuestra Ciudad para mantener un status quo que amenaza a las personas de ambos lados de la barrera. En el último momento posible, está declarando una ’emergencia’ sin notificación pública ni justificación legítima. Es inexcusable“, dijo Williams. “Exploraremos todos los medios para asegurar que esta administración no pueda seguir abandonando su deber de ejecutar la ley que el Concejo aprobó por abrumadora mayoría dos veces”.

La organización Legal Aid Society, también se sumó a las voces de protesta contra el proceder de Adams la orden de emergencia del alcalde Adams que suspende la nueva ley de aislamiento.

La campaña #HALTsolitary, que luchó para que la nueva norma fuera aprobada, acusó al mandatario local de no querer proteger la vida de internos quienes si se deja la ley en letra muerta podrían en riesgo de perder sus vidas, como pasó con presos como Layleen Cubilette-Polanco en 2019 y Kalief Browder en 2,015, de quienes recordaron murieron mientras estaban en confinamiento solitario en Rikers Island.

“El alcalde y el Departamento de Correccionales deben dejar de intentar jugar juegos legales con las vidas de las personas y, en su lugar, implementar la Ley Local 42 para finalmente terminar con el confinamiento solitario y utilizar formas alternativas de separación que han demostrado reducir la violencia y mejorar la seguridad y la salud de todos”, aseguró Anisah Sabur, de esa coalición.

A pesar de los duros señalamientos que lo acusan de extralimitarse y de promover una orden ejecutiva, de la que dicen, “establece un precedente peligroso” para evitar implementar leyes con las que no está de acuerdo, Adams defendió su postura y tras advertir que su accionar es temporal, insistió en que en Rokers, pese a las denuncias, ya no se practica el confinamiento solitario de internos.

“Como sabemos, no tenemos aislamiento en el estado de Nueva York. Había algunas partes que eran extremadamente peligrosas para los reclusos. El supervisor, así como el comisionado de correccionales, estaban extremadamente preocupados. Uno de ellos se ocupó de la incapacidad de sujetar a los reclusos mientras eran trasladados al tribunal. Eso es extremadamente peligroso y todo el personal de las fuerzas del orden es consciente de ello”, dijo Adams.

“Sólo queremos que el juez tenga tiempo para analizar la ley y decidir la forma adecuada de implementarla sin causar daño a los reclusos ni a los funcionarios de prisiones y civiles asignados. Es sólo una pausa temporal para darles tiempo para hacer ese análisis adecuado. No debería ser un período largo. Creo que están considerando hacer un análisis final en algún momento alrededor de octubre”, señaló el Alcalde. “El objetivo es asegurarnos de que el espíritu de la ley no se interponga en la implementación de la ley, de modo que no tengamos prisioneros, reclusos o funcionarios de prisiones que resulten perjudicados en el proceso (…) la seguridad pública y la justicia van de la mano, y son el requisito previo para la prosperidad”.

La medida le pone también más espinas a su relación con el Concejo Municipal, que la semana pasada votó una resolución para permitir que la presidenta de ese organismo, Adrienne Adams, pueda emprender acciones legales contra el burgomaestre si se niega a implementa la ley.

“Cada día, la administración del alcalde Adams demuestra lo poco que respeta las leyes y la democracia, establece más estándares dobles hipócritas para cumplir con la ley que dejan a los neoyorquinos en peor situación”, aseguró un vocero del Concejo. “En este caso, nuestra ciudad y todos en su sistema penitenciario disfuncional y peligroso, incluido el personal, quedan menos seguros. La realidad es que la ley ya incluía amplias exenciones de seguridad que hacen que esta ‘orden de emergencia’ sea innecesaria y otro ejemplo del uso excesivo de las órdenes ejecutivas por parte del alcalde Adams sin justificación”.