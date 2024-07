Ana Patricia contó la causa que la hizo ausentarse de la TV

Ana Patricia Gámez ha compartido su experiencia sobre su pasada renuncia al programa “Enamorándonos USA” en el pódcast de Alejandro Chabán, donde reveló que esa etapa fue particularmente difícil para ella. A pesar del éxito que tuvo en el programa y de lo bien que le iba profesionalmente, mencionó que estaba atravesando momentos complicados en su vida personal. Al tomar la decisión de hacer una pausa y alejarse de la televisión, dejó atónitos a muchos.

“Esa etapa de mi vida fue una de las más difíciles. Yo cuando decido hacer una pausa o decir ‘por ahora no quiero hacer nada en televisión’, tomó a muchos de sorpresa. En cuanto a mi carrera, tenía éxito el programa, me estaba yendo muy bien, pero en mi vida personal la estaba pasando muy mal”, comenzó diciendo la presentadora de televisión a Alejandro.

Gámez venía atravesando un momento muy duro tras una partida física de un ser querido: “Tenía poco de haber perdido a mi papá. Yo necesitaba hacer esa pausa, decir no quiero salir más en televisión, tener que sonreír y llevar un programa cuando por dentro me siento destrozada. Me fui tranquila, feliz, contenta, no me arrepentí”.

Gámez destacó la importancia de priorizar su bienestar personal, a pesar de las presiones que puede conllevar el éxito en el ámbito laboral. Esta experiencia reafirma que, a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para cuidar de sí mismo.

Regreso de Ana Patricia Gámez al programa

“Me llamaron a los meses y me dijeron: ‘Queremos que regreses. Te podemos dar algo que tú quieras, como más tiempo para que se te acomoden tus horarios’. Regresé feliz y contenta y aquí estoy”, comentó Ana Patricia.

La conductora de ‘Enamorándonos USA’ destacó que jamás pensó en pedir regresar: “No hubo una llamada mía para decir que quería regresar, al contrario. A mí me llamaron para decirme que querían que regresara. Todo se dio de una forma que no busqué, simplemente hice lo que quería en el momento, cuando me fui, y regresé feliz y contenta”.

“En parte me fui por el duelo que estaba viviendo internamente, sola en las noches. No me gustaba vivir mi duelo de día y con la familia, porque ese era el tiempo de ellos. Llegué a un punto en el que necesitaba espacio para mí, pero regresé porque a él le encantaba verme en la televisión, ver a su niña consentida. Le encantaba verme billar”, añadió durante su conversación con el venezolano.

