Mark Tacher y la causa de su separación de Cecilia Galliano

Mark Tacher y Cecilia Galliano formaron una pareja emblemática en el mundo del entretenimiento, y a pesar de que su relación romántica concluyó en 2016, ambos han sabido mantener una buena amistad. En una reciente entrevista, el presentador de televisión se abrió sobre su experiencia durante el tiempo que compartió con la argentina, revelando que la ruptura fue motivada por sus diferentes enfoques profesionales y objetivos de vida.

“Así es Ceci, con un temperamento muy fuerte, muy para adelante, una mujer muy luchadora, trabajadora incansable, una madre que es una leona con sus hijos, que los defiende a capa y espada. La verdad que sí, no hay nada, nada malo que yo te pueda decir de Ceci”, comenzó diciendo a Gustavo Adolfo Infante, en su espacio ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’.

A lo largo de su relación de cinco años, el mexicano se mostró respetuoso y afectuoso hacia Cecilia, describiéndola como una mujer admirable, llena de cualidades que valora. Reconoció que, aunque la decisión de separarse fue difícil, fue fundamental para que ambos pudieran aclarar sus metas personales y seguir adelante por caminos distintos pero en paz.

“Y sí, nos separamos Ceci y yo. Simplemente, fue por diferentes intereses, yo me quería mover a Estados Unidos, quería seguir mi carrera como actor en Estados Unidos, buscar la oportunidad en Hollywood, que lo sigo haciendo hoy por hoy y que me sigo yendo y viniendo. Si hay algo que mi madre me enseñó es a no quitar el ojo del objetivo, que es lo que tú quieres hacer en ti vida”, añadió el reconocido presentador de televisión.

Es evidente que, a pesar del final de su romance, el cariño y el respeto que ambos sienten el uno por el otro perdura, y han logrado construir una relación amistosa que sustenta su conexión y el tiempo que compartieron juntos. Esto resalta no solo la madurez de ambos, sino también la importancia de la comunicación y el entendimiento en relaciones pasadas.

“Parte de eso fue lo que sucedió entre Ceci y yo, que tuvimos que sacrificarnos porque ella quería hacer otras cosas, yo quería enfocarme en esto, quería seguir cantando porque además ya estaba empezando a cantar otra vez y nos separó el destino”, dijo sobre su relación sentimental con la argentina.

