De Cecilia Galliano a Cynthia Alesco ¿y de vuelta?: La turbulenta vida amorosa de Mark Tacher

View this post on Instagram

Despues de un merecido descanso, una nueva semana. Comenzamos la preparación para el proximo programa de @insidetacherman. No se olviden, tendremos a nuestra querida @carocali como invitada! Se atreven a entrar!? //After a well deserved break, a new week. We are preparing ourselves for the next @insidetacherman show. Do not forget, we will have our dear @carocali as a guest! Dare to enter !?@Insidetacherman @jcvandit @r_molina1 @raquelmunozr @mariacposada @orifiorella @ber_pena #Tacherman #MotivationMonday #itsqtedefine