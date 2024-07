“Nadie por encima del club”: Tigres de la UANL respondió a Robert Dante Siboldi

El entrenador Robert Dante Siboldi y la directiva de Tigres de la UANL se han enzarzado en una guerra por la verdad. Horas después de que el estratega publicara un comunicado acusando al equipo felino de inventar historias sobre su salida, el conjunto regiomontano respondió a través de un escrito.

En redes sociales, Tigres compartió un escrito que aviva la guerra mediática con Siboldi. En la misiva fijaron posición y aseguraron que “nadie está por encima del club”.

“Queremos dejar claro que nadie está por encima de la institución ni de sus políticas y códigos de conducta. La institución está enfocada en el torneo actual para seguir luchando siempre por dar satisfacciones a sus aficionados. Por último, queremos agradecerla a la afición por su apoyo incomparable. Ni la afición ni la institución merecen proyectos deportivos basados en la desconfianza”, afirmaron.

¿Por qué Tigres dice que no despidió a Robert Dante Siboldi?

En el comunicado, Tigres de la UANL explicó su versión e interpretación de los hechos, asegurando que no se trató de un despedido, sino de la conclusión de un contrato que se decidió fuese renovado.

“El día 4 de junio del año en curso, el Club Tigres, informó que no renovaría el contrato de Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico. El motivo fue debido a la pérdida de confianza. Es importante destacar que el contrato había concluido, por lo tanto, no se trató de un despido, sino de una no renovación”, precisaron.

En este sentido, Tigres denunció que Siboldi buscó obtener una compensación económica basándose en la Conciliación en Materia Laboral y a pesar de no tener ya contrato en vigor.

“En días pasados y sabiendo que no tenía un contrato vigente, el exdirector técnico buscó ante Conciliación en materia Laboral tener una compensación económica que no le correspondía. Asimismo, solicitó una disculpa pública por parte del club, la cual también carecía de sustento”, señalaron.

Andrea JiméRobert Dante Siboldi, director técnico, durante el partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, entre rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL, realizado en el estadio BBVA. Foto: Imago7/ Andrea Jiménez. Crédito: Imago7

Desmienten a Siboldi

Finalmente, el comunicado de Tigres asegura que nadie relacionado con la institución se ha referido públicamente al tema ni ha difundido rumores a medios de comunicación.

“Ninguno de los directivos mencionados por el exdirector técnico, ni el Club Tigres, han hecho referencia pública del tema, ni mucho menos difundieron ningún tipo de rumor ante medios de comunicación. Como es nuestra política, El club Tigres NO comenta en rumores ni litiga públicamente”, sentenciaron.

Sigue leyendo:

· Robert Dante Siboldi cuenta los detalles sobre su salida de Tigres

· Joaquim Pereira llega sueña con quedar campeón con los Tigres de la UANL

· Javier Aguirre pronuncia primeras palabras como seleccionador de México: “Tengo la piel gruesa”