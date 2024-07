Robert Dante Siboldi cuenta los detalles sobre su salida de Tigres

El antiguo director técnico de los Tigres de la UANL, Robert Dante Siboldi, decidió acabar con todas las especulaciones sobre su carrera y contó toda la verdad sobre su salida de la organización felina hace unos meses a pesar del gran rendimiento que venían demostrando dentro de la Liga MX; la información la dio a conocer a través de un extenso texto compartido a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), donde mostró su disconformidad con la directiva del club.

En el documento el estratega acusó a los directivos del equipo de inventar e implantar pruebas falsas en su contra y en contra de su auxiliar técnico que fueron las responsables de desencadenar lo que sería el movimiento para justificar su destitución del club; en el texto detalló paso a paso todo lo ocurrido luego de la eliminación de los Tigres ante Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“El domingo 2 de junio pasado, el Sr. Mauricio Culebro me envió un mensaje, invitándonos a desayunar junto a uno de mis auxiliares (Miguel Fuentes). Estando solo con Culebro y Mauricio Doehner, este último me dice y cito: ‘Nos traicionaron” y me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó”, inicia Siboldi al recordar los hechos.

Comunicado a la afición y público en general sobre nuestra salida del Club. Gracias pic.twitter.com/KCXCGMpZqw — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) July 29, 2024

El uruguayo detalla que los mencionados directivos afirmaron que tenían pruebas contundentes de la presunta traición del entrenador y de su cuerpo técnico; en estos mismos se encontraban audios, videos y fotos, además de la intervención de su celular para escuchar cada una de las llamadas.

“Estaba destruido con todo esto. Reúno al resto de mi cuerpo técnico, a mi familia y no daban crédito. Miguel Fuentes estaba siendo el villano… PERO EL VILLANO DE UNA HISTORIA INVENTADA E IMPLANTADA. Porque la pregunta crucial en mi casa fue: ¿viste esas pruebas? Mi respuesta categórica fue: No, yo solo creía en sus palabras… Jamás me mostraron nada”, agregó Siboldi.

Lo único que me dieron fue unas copias en blanco y negro, borrosas, prácticamente ilegibles de supuestos chats. Les comento que hasta mi hijo en prepa puede hacer una mejor edición, que eso que me muestran es falso. Que sus supuestas pruebas eran un insulto a la inteligencia”, resaltó.

Para finalizar el entrenador lamentó que la directiva de Tigres haya tenido que crear “esta calumnia” ante la “falta de capacidad” para gestionar al equipo y por no querer aceptar la eliminación de la institución felina en la Liguilla pasada.

