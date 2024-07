Diáspora boricua cuestiona que Jenniffer González participe en foro junto a representante de Heritage Foundation de Proyecto 2025

Nueva York – Diez organizaciones de boricuas en la diáspora, así como políticos y exfuncionarios de varios estados incluyendo Nueva York, cuestionaron que la comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en Puerto Rico, Jenniffer González, participe de un foro en el que también habrá representación de la Fundación Heritage (Heritage Foundation), artífices del Proyecto 2025 o Project 2025.

El evento se realizará hoy bajo el auspicio de Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI), en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes federal.

En un comunicado enviado a El Diario, Power 4 PuertoRico, colación que agrupa a los grupos e individuos manifestaron que, en un momento en que la democracia está “bajo asedio”, están “horrorizados” de que los representantes electos del partido que apoya la estadidad para Puerto Rico y grupos afiliados están haciendo equipo con Heritage Foundation.

“Como ha sido ampliamente reportado, Heritage Foundation está empeñada en marcar el comienzo de Proyecto 2025, que reclama una distópica y autoritaria administración Trump que destruya la independencia del sistema judicial, desmantele el servicio civil federal y haga retroceder las libertades básicas como derechos reproductivos y civiles, entre otras medidas extremas. Tanto para la diáspora puertorriqueña de 5.8 millones y para nuestro país de origen Puerto Rico, esto sería desastroso y agravaría la insostenible situación colonial bajo Estados Unidos”, añadieron los suscribientes en el comunicado.

Los activistas plantearon que es contradictorio que la comisionada residente, quien formó parte de Latinos por Trump, apoye la igualdad de derechos y democracia para Puerto Rico, y, por otro lado, “normalice la agenda de la institución de extrema izquierda Proyecto 2025”.

El representante de la fundación presente en el evento será Andrés Martínez Fernández, quien funge como analista sénior de políticas del Allison Center para Seguridad Nacional.

Otros panelistas serán: José Luis Rivera, de la Asociación de Economistas de Puerto Rico; la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, Christina Ponsa Kraus; el director ejecutivo de la organización Puerto Rico Statehood Council, George Laws García; y Justin Vélez-Hagan, de la Cámara de Comercio Nacional de Puerto Rico.

El encuentro “Strengthening U.S. – Puerto Rico Policy: A Win for Security & Prosperity”, pautado para hoy a las 4 p.m., busca profundizar en el tema de la importancia de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los discursos iniciales serán precisamente por parte de la comisionada residente y de la exrepresentante republicana de Florida, Ileana Ros-Lehtinen.

El Proyecto 2025 es una colaboración de más de 100 grupos conservadores para impulsar una reforma del gobierno federal.

Según argumentan en su sitio web, “las acciones de políticos liberales en Washington han creado una necesidad desesperada y una única oportunidad para que conservadores empiecen deshacer el daño que ha causado la izquierda?”.

Los miembros de la coalición además plantean que si los conservadores van a “rescatar el país de la izquierda radical”, “nosotros necesitamos una agenda gubernamental y la gente correcta en su lugar, listos para llevar a cabo esta agenda el día uno de la próxima administración conservadora”.

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, ha intentado desvincularse de los postulados de la iniciativa sin éxito.

Precisamente, este martes, Paul Dans, director del Proyecto 2025 dimitió al cargo.

El presidente de Heritage Foundation, Kevin Roberts, argumentó en un comunicado que la salida de Dans responde a que el proyecto completó su cometido: reunir a más de 110 grupos conservadoras en una visión unificada, “con el fin de delegar el poder del Estado administrativo no electo y devolvérselo al pueblo. Esta herramienta fue creada para que la use cualquier administración futura”.

Organizaciones e individuos que firmaron el comunicado cuestionando la participación de González en el foro:

Alianza for Progress – Florida

CASA in Action

Power 4 Puerto Rico Coalition

La Mesa Boricua – Florida

Puerto Rican Cultural Center – Chicago

Boricuas Unidos en la Diáspora

El Otro Puerto Rico

VAMOS – Puerto Rico

Collective of Puerto Ricans in Houston

Avanzamos Unidos – Ohio

Concejal de Missouri Daniela Velázquez

Concejal de Chicago Jessie Fuentes

Concejal de la ciudad de Nueva York Alexa Avilés

Concejal de la ciudad de Nueva York Tiffany Cabán

Representante de Florida Johanna López

Representante estatal de Minnesota María Isa Pérez-Vega

Asambleísta de Nueva York Jessica González Rojas

Exconcejal de Philadelphia María Quiñones

Exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz

Expresidenta del Concejo de Nueva York Melissa Mark-Viverito

Eliseo Santana, exdirector de Florida LULAC, y líder comunitario

Director del comité demócrata en Laconia, New Hampshire, Carlos Cardona

Karina Claudio Betancourt, estudiante de maestría en Gobierno y Política Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR)

