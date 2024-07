Entrevista a Asambleísta de NY Jessica González Rojas: transición de Puerto Rico a SNAP tiene que hacerse ahora

Nueva York – La asambleísta estatal de Nueva York Jessica González Rojas consideró que este es el momento “sabio” para aprobar legislación dentro del Farm Bill que lleve a la inclusión de Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) ante la inminencia del receso legislativo de agosto en el Congreso y la cercanía del vencimiento de la más reciente extensión de la ley omnibús.

Para González Rojas, que representa el Distrito 34 que incluye los vecindarios de Corona, East Elmhurst, Jackson Heights, y Woodside, en Queens, darle paso a la transición a SNAP ayudará a los ciudadanos estadounidenses en ese territorio a batallar más efectivamente contra el problema de la inseguridad alimentaria y la pobreza.

En entrevista exclusiva con El Diario, la demócrata de origen puertorriqueño insistió en su llamado para que, como parte de la reautorización de la ley omnibús en la que se establece el financiamiento para los programas alimentarios y de agricultura en Estados Unidos por un periodo de cinco años, se incluya la provisión para el cambio del Programa de Asistencia Alimentaria (PAN), que aplica en Puerto Rico, al de SNAP.

De aprobarse la transición como está propuesta en la legislatura federal, P.R. recibiría cerca de $4,500 millones al año, en comparación con los $2,900 millones anuales actuales, según un estudio de viabilidad realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

“Además del momento por el Farm Bill, de que tenemos que hacerlo ahora, porque si no lo hacemos ahora, no va a pasar; obviamente, es un año electoral y un momento en el que vemos dónde están nuestros líderes, por qué están peleando. Además hemos visto a Puerto Rico tratando de emerger de una serie de golpes que continúan afectando a la comunidad y números récord de puertorriqueños mudándose a los estados, lo que no soluciona el problema de inseguridad alimentaria; de hecho, lo puede hacer peor. Así que yo creo que es el momento por un sinnúmero de razones y es sabio en términos de políticas y oportunidades”, planteó González Rojas al tiempo que señaló que el tema de la inseguridad alimentaria ha sido parte prioritaria de su agenda legislativa desde que inició labores en el 2021.

Si para el 30 de septiembre cuando vence la extensión del Farm Bill, republicanos y demócratas no llegan a un acuerdo sobre su contenido, lo más probable es que se amplíe por un año más el plazo para la discusión de la misma.

Cualquier cambio en términos de asistencia alimentaria para Puerto Rico debe acordarse y aprobarse a través del Farm Bill.

“Problemático” volver a extender el plazo del Farm Bill

González Rojas planteó que sería “problemático” extender el plazo para que los legisladores continúen negociando el estatuto, ya que no se estarían haciendo los cambios a los programas que son necesarios; además de que, bajo una extensión adicional, no se podría efectuar la transición a SNAP.

“Las extensiones son realmente como de supervivencia para las operaciones en marcha del Gobierno, no para el progreso de políticas públicas”, señaló.

El problema base con la asignación de fondos federales para asistencia alimentaria en Puerto Rico es que los beneficiarios reciben hasta 40 % menos de lo que ingresan los ciudadanos que residen en los estados, en lo que diversos sectores han catalogado como una discriminación geográfica.

La transición al PAN se realizó mediante la Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de 1981 (Omnibus Budget Reconciliation Act of 1981), bajo la presidencia del republicano Ronald Reagan. El Congreso reemplazó el Programa de Cupones para Alimentos de Puerto Rico con la subvención.

“La transición a la subvención en bloque produjo un programa de asistencia nutricional que ya no podía servir a tantas personas como antes, a pesar de los altos grados de pobreza y adversidad que se presentaban en Puerto Rico. De hecho, la subvención en bloque obligó a Puerto Rico a fijar niveles de financiación que estaban un 25 por ciento por debajo de lo que los hogares en Puerto Rico habrían recibido bajo el Programa de Cupones para Alimentos. Asimismo, la subvención en bloque tampoco contaba con ajustes automáticos inflacionarios, lo que produjo brechas aún mayores con el pasar del tiempo”, detalla un informe de Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).

González Rojas junto a otros 15 legisladores de origen boricua enviaron carta al Congreso

Como parte de los esfuerzos para acabar con la disparidad, González Rojas lideró en mayo pasado el envío de una carta a líderes en el Congreso a la que se sumaron otros 15 legisladores estatales y municipales de origen boricua en Nueva York.

En la misiva dirigida a Mike Johnson (R-LA), líder de la mayoría en la Cámara, y a Charles Schumer (D-NY), su contraparte en el Senado, piden atender el derecho de Puerto Rico a ser incluido en SNAP y combatir la inseguridad alimentaria en la isla.

“Yo he estado trabajando en temas de abogacía relacionados con SNAP en Nueva York; nosotros miramos Farm Bill, que gobierna el programa en Puerto Rico, que se llama PAN, y reconocemos que sus beneficios no son equivalentes a los que reciben los puertorriqueños en los estados, y simplemente porque viven en la isla. Todos nosotros somos ciudadanos estadounidenses, y los residentes en Puerto Rico continuamente siguen recibiendo el trato de ciudadanos de segunda clase. Por ejemplo, el beneficio máximo mensual en los estados es $291 dólares al mes por persona. Pero en Puerto Rico bajo el mismo beneficio y categoría es $183 dólares. Es una realidad muy desigual. Nosotros sabemos que Puerto Rico tienen unos índices muy altos de inseguridad alimentaria, así como de desempleo, y están enfrentando una economía desastrosa debido (a la ley) PROMESA, y todo lo que ha estado pasando en la isla. Así que nos acercamos a los políticos puertorriqueños o que son parte de la diáspora en la ciudad y en el estado, y 16 miembros firmaron la carta el 2 de mayo”, abundó la demócrata.

A juicio de la asambleísta, el hecho de que los niveles de ingresos requeridos en Puerto Rico para ser elegible al PAN sean más bajos, representa otro factor de peso para darle paso a un cambio de programas.

“La transición a SNAP expandiría la cantidad de dólares que individuos y familias recibirían para comida y llegaría a través de la tarjeta EBT que es como una tarjeta de crédito que permite comprar alimentos culturalmente apropiados para la dieta y las comunidades, y eso es muy importante. Así que la cantidad mejorará a los recipientes de SNAP, ya no del PAN, y la estructura de beneficios incrementará de igual manera. El nivel de ingresos es menor en Puerto Rico y es más difícil recibir beneficios porque las barreras son más restrictivas. Una persona tiene que ser muy, muy pobre para recibir el PAN…”, mencionó.

Aunque no recibieron una respuesta formal a la carta, González Rojas reveló a este periódico que se mantienen en constante comunicación con la oficina de Schumer y que la retroalimentación ha sido positiva.

Un momento crítico para aprobar SNAP en Puerto Rico

“Lo bueno es que el Senado ha introducido el marco para Farm Bill que incluye incrementos en el PAN y la transición a SNAP por los próximos años. Pero, en la Cámara, que está liderada por republicanos, bajo el representante (Glenn) Thompson, no incluyeron la transición. De hecho, de muchas formas están reduciendo financiamiento, porque aunque dicen que aumentaron el PAN, mientras añaden fondos al PAN no coincide con la inflación, así que al final va a ser una pérdida por los próximos cinco años. Es un momento crítico, es realmente un momento crítico, y nosotros sabemos cómo nuestra amada isla ha tenido que enfrentar una tragedia tras otra, entre los huracanes María, Irma, a Covid; lo que está pasando con PROMESA, los constantes apagones…siguen sufriendo problemas de infraestructura, de empleo. Ciertamente la seguridad alimentaria no debe ser un asunto partidista; debe ser algo en lo que invirtamos para todos los ciudadanos estadounidenses”, cuestionó la legisladora.

A principios de mayo pasado, la senadora demócrata de Michigan, Debbie Stabenow, incluyó una provisión en la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria (The Rural Prosperity and Food Security Act of 2024) para una transición de PAN a SNAP en Puerto Rico como parte de las propuestas para la nueva Farm Bill.

El líder de la minoría republicana del comité de Agricultura de ese mismo cuerpo legislativo, John Boozman, de Arkansas, no incluyó en sus propuestas lenguaje que facilite la transición.

La versión aprobada en el mismo comité pero en la Cámara de Representantes, a finales de mayo, descartó la propuesta de incluir a Puerto Rico en SNAP.

La legislación encabezada por el representante republicano de Pennsylvania, Glenn Thompson, asignaría unos $50 millones anuales adicionales al PAN.

“Thompson ha dicho que Puerto Rico no está preparado para una transición. Sin embargo, las autoridades gubernamentales en la isla, incluso, han iniciado un programa de ingreso al trabajo para cumplir con las disposiciones de SNAP en caso de que se dé la transición. ¿Usted cree que el planteamiento de Thompson es válido o es una excusa para no darle paso a la transición?”, preguntó este periódico.

“La medida que nosotros estamos respaldando para Farm Bill se llama ‘Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act’ (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico / S.949), auspiciada por la senadora (Kirsten) Gillibrand en Nueva York y la comisionada residente en Puerto Rico, Jenniffer González. Esa ley provee para una transición por varios años para empezar a mover a Puerto Rico hacia el programa, así que lo que pase próximamente va a tomar un número de años, lo que entendemos es necesario en términos de moverse a un nuevo programa…”, respondió.

El tiempo corre para reautorizar la nueva Farm Bill

“El tiempo se está acabando, hay un receso legislativo pronto, mi pregunta es, ¿cuántas posibilidades reales usted cree que hay de que se dé otra extensión?”, continuó este rotativo.

“Yo creo que es muy probable que sea extendida, lo que es desafortunado por el coraje político que he visto por parte de nuestros congresistas y senadores demócratas que han estado en apoyo a avanzar algo que incluya a Puerto Rico, pero no he visto eso de los republicanos en la Cámara…”, anticipó.

Republicanos están “jugando a la política” con el tema de asistencia alimentaria

“Tengo que decir que en el estado yo he trabajado mucho con seguridad alimentaria, y republicanos en Nueva York son muy solidarios con programas de comidas escolares o programas de alimentos que van a las familias de NY, así que es desafortunado que los republicanos estén jugando a la política con el hambre, y, particularmente, hacia una comunidad vulnerable que ha sido tratada de manera inequitativa y ha enfrentado desastre tras desastre, y la recuperación ha sido lenta y difícil”, agregó.

En vista de la falta de consenso entre ambas delegaciones en el Congreso, González Rojas apostó a una mayor presión por parte de líderes políticos de otros estados clave como Florida y Nueva Jersey, donde la presencia puertorriqueña es considerable.

“En lugares como Florida y otras partes del país donde puertorriqueños se han mudado, creo que hay mucho poder político que ellos pueden aprovechar. Todo republicano y todo demócrata en Florida debe apoyar esta medida. Es beneficioso para sus residentes, sus comunidades, y es un grupo que tiene poder político. Y yo sé que puertorriqueños se han mudado a otros estados como Nueva Jersey que han visto un incremento en la población. Yo espero que los políticos escuchen a sus constituyentes, sean responsivos…”, emplazó.

A nivel económico, el efecto en cadena también es un punto a favor de la transición, consideró la legisladora.

“Es bueno para los negocios…Para esos que están mirando el interés económico, mientras mayor la cantidad de dinero que pones en las manos del consumidor y gastado, ayuda a los supermercados, bodegas, mercados de agricultores…así que ayuda a pequeños agricultores, dueños de negocios, la industria de supermercados”, agregó.

“Estamos hablando de SNAP, pero la realidad es que el problema de la disparidad en fondos federales para los residentes de la isla afecta a otros programas como SSI, por ejemplo. Biden ha manifestado que respalda la equidad para Puerto Rico tanto en SNAP, como SSI y Medicaid. Pero, ¿que más se podría hacer al nivel del Ejecutivo para adelantar la discusión de este tema en general?”, preguntó El Diario.

“Todo puertorriqueño, independientemente si vive en la isla o en territorio continental, debe ser elegible y tener acceso a todos estos programas…No debe haber inequidad por el hecho de que vivan en la isla. SSI es un gran ejemplo. Hubo un caso de un puertorriqueño que vivió en Florida, trabajó allá, se mudó a la isla, y dejaron de enviarle sus beneficios. Eso es muy injusto. Ellos son ciudadanos estadounidenses, ellos contribuyen al programa, ellos merecen trato igual en beneficios, ya sea SNAP, SSI o cualquier otro programa federal, ellos deben ser elegibles a niveles equitativos. Punto”, insistió.

Parte de sus constituyentes son puertorriqueños, ¿hasta qué punto este tema es importante para esa población en Queens y enNueva York, en general?, ¿qué le han comentado al respecto?”, indagó este rotativo.

“La inseguridad alimentaria es un asunto grande en Queens. Nosotros estuvimos en el epicentro de Covid 19; Elhmurst Hospital está aquí abajo en el bloque. El ‘soundtrack’ del 2020 eran las ambulancias pasando. Y lo que nosotros vimos fue a los latinos aquí en Queens, y no eran solo puertorriqueños, eran colombianos, ecuatorianos, peruanos, tenemos una población tan diversa; ellos realmente se levantaron y crearon despensas de alimentos; ellos sirvieron de voluntarias, intercambiaron ayuda mutua. Eso ha sido algo que ha sido una prioridad en mi comunidad”, destacó la asambleísta al tiempo que identificó a residentes jóvenes los que continúan llevando la batuta.

