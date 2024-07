“Power 4 Puerto Rico” plantea que plataforma demócrata no es democrática en cuanto a plebiscito de estatus

Nueva York – La coalición de organizaciones boricuas en la diáspora, Power 4 Puerto Rico, tronó contra la inclusión del “Puerto Rico Status Act” (H.R.2757 / S.3231) en la plataforma de gobierno del Partido Demócrata por entender que no es una vía democrática para resolver el tema del estatus político de la isla.

“Power 4 Puerto Rico, rechaza fuertemente la plataforma del Partido Demócrata que apoya el antidemocrático Puerto Rico Status Act (Ley de Estatus de Puerto Rico), luego de que el Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobara un borrador de plataforma para la convención que remueve las referencias a la autodeterminación y ahora apoya la legislación mal concebida”, planteó el colectivo en un comunicado enviado ayer a El Diario.

El Puerto Rico Status Act, con versiones tanto en la Cámara como en el Senado federal, dispone para la celebración de un plebiscito vinculante o con aval federal entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación. El ELA o Estado Libre Asociado, actual sistema de gobierno en la isla, no se encuentra entre las opciones por ser territorial, a pesar de que líderes del Partido Popular Democrática (PPD) en la isla favorecen que sea incluido como parte de cualquier consulta de estatus.

La enmienda al programa de gobierno que se tradujo en la inclusión de la legislación federal en la plataforma provino del presidente entrante del Partido Demócrata en Puerto Rico (DPPR), Luis Dávila Pernas, quien milita en el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) y favorece la estadista.

En declaraciones a El Diario, el funcionario, quien además es el director de la Oficina de la Administración de Asuntos de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), dijo que al proponer el cambio de lenguaje busca que se tome más en serio el tema de la descolonización dado que el término de autodeterminación, supuestamente, propicia el estancamiento en la discusión.

“Colegas, Puerto Rico no puede determinar nada; nosotros necesitamos una acción del Congreso para hacerlo. Y por eso es que esto de la autodeterminación se ha usado para no hacer nada…Nosotros somos mejores que esto, y por eso y gracias a la Administración Biden-Harris, los demócratas decidieron dejar de bailar alrededor de este asunto y trabajar”, planteó Dávila Pernas durante la reunión nacional demócrata este martes.

Los miembros de Power 4 Puerto Rico no coinciden con esta apreciación y pidieron que el lenguaje sea excluido del programa de gobierno antes de que sea ratificado en la Convención Nacional Demócrata a celebrarse el 26 de agosto en Chicago, Illinois.

“Nosotros urgimos a la Convención Nacional Demócrata a rechazar el propuesto lenguaje de la plataforma que busca imponer unos resultados particulares de estatus a la gente de Puerto Rico y priva a los boricuas de la información completa que necesitan para determinar su futuro”, emplazó Erica González, directora de la coalición.

La activista además cuestionó que, de aprobarse un plebiscito de este tipo, puedan votar en la consulta, extranjeros millonarios que residen en la isla con decretos de exención contributiva bajo Ley 22 (“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”) y no los miembros de la diáspora que pudieron haber sido desplazados por estas políticas apoyadas por la Administración Pierluisi.

“No hay nada democrático sobre una ley que va a empoderar a evasores de impuestos multimillonarios y millonarios a votar sobre el estatus permanente de una isla en la que que ellos no tienen raíces, mientras se suprime cualquier participación de los puertorriqueños en la diáspora, muchos de los que se han visto forzados a abandonar la isla”, expuso.

“El Partido Demócrata ha dejado atrás a los votantes puertorriqueños -el segundo grupo de origen latino más grande en EE.UU., que toman la autodeterminación de su país de origen seriamente y no quieren que el Congreso imponga su voluntad a la gente de Puerto Rico”, argumentó Juan Calderón, director de operaciones de Puerto Rican Cultural Center en Chicago, entidad que forma parte de la coalición.

Según Calderón, la manera más inclusiva de encaminar un proceso democrático sería a través de una Asamblea Constitucional de Estatus, propuesta que supuestamente es apoyada por más de 100 entidades puertorriqueñas.

El llamado en contra de la Junta en la plataforma demócrata

Por su parte, Federico de Jesús, asesor sénior de Power 4 Puerto Rico, cuestionó que la plataforma incluya un llamado para la salida de la Junta de Control Fiscal de la isla, al tiempo que el presidente Joe Biden sigue nombrando al organismo miembros con intereses en Wall Street.

“Aunque aplaudimos que los demócratas pidieron el fin de la Junta de Control Fiscal no electa e impuesta por el Congreso en Puerto Rico, debemos tener en cuenta que, cuando los demócratas tuvieron mayoría en el Congreso, no se tomó acción en esa dirección, y el presidente Biden ha hecho nominaciones de Wall Street a esa junta que son contrarias a los intereses de la isla”, señaló De Jesús, quien de paso cuestionó que Biden no ha cumplido con su promesa de campaña para limitar la “dañina”.

Los grupos e individuos que avalan el llamado para descartar el lenguaje que favorece el Puerto Rico Status Act en la plataforma demócrata son: Latino Justice PRLDEF, Puerto Rican Cultural Center, Alianza for Progress, Boricuas Unidos en la Diáspora, Puerto Rican Alliance, Vamos, LULAC Florida, Casa in Action, El Otro Puerto Rico, La Tejedora, La Mesa Boricua de Florida; la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, entre otros.

Las entidades que forman parte de Power 4 Puerto Rico se han opuesto a la propuesta del plebiscito desde la primera versión de la medida, conocida como el H.R.8393, introducida en la Cámara de Representantes en julio de 2022. La medida fue aprobada por los demócratas y algunos republicanos en diciembre de ese año.

El argumento base de estos grupos es que la consulta se inclina a la estadidad, ya que no contiene un lenguaje claro o información precisa sobre asuntos como el idioma oficial, impuestos federales, ciudadanía y representación de Puerto Rico en las Olimpiadas.

La coalición además ha pedido que se realicen vistas públicas en inglés y en español para que boricuas en la isla y en la diáspora puedan conocer en profundidad el contenido de la legislación.

