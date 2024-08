Eduardo Capetillo rompe en llanto al hablar del compromiso de su hija Alejandra

Luego de que Alejandra Capetillo, hija de los cantantes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, dio a conocer hace unos días su compromiso con el empresario Nader Shoueiry tras de dos años de noviazgo, ahora, el también actor, mostró una faceta profundamente emotiva durante una reciente entrevista con medios de comunicación, donde no pudo evitar romper en llanto al hablar de la futura boda de su hija.

Durante la entrevista, Capetillo derramó algunas lágrimas de alegría cuando compartió el detalle que tuvo el prometido de su hija con él y su esposa Biby Gaytán antes de darle el anillo de compromiso a Alejandra.

“Este muchacho tuvo un detalle con nosotros. Iba de camino al aeropuerto para pedirle que se casara con ella. Nos habla primero él, fíjate qué detalle tan hermoso, nos habla él pidiéndonos permiso. Esos detalles son de un ser humano muy bueno, hablan muy bien de él como ser humano, son muy bonitos. Él me pidió mi bendición y así se la di”, dijo Eduardo mientras se limpiaba las lágrimas.

El exTimbiriche admitió que la noticia del compromiso lo ha hecho reflexionar sobre el valor de la familia y el amor. Capetillo también contó que su hija, quien vive en Europa desde hace un tiempo, le llama casi todos los días para pedirle consejos y ayuda sobre la organización de su boda, aunque no detalló la fecha.

“Es uno de los sueños de mi niña, siempre lo tuvo en el radar eso y su felicidad es la mía. Ahora que me habla y me pide que yo la ayude a organizar algunas cosas, con mucho gusto lo hago. Me habla diario, con la diferencia de hora me hace madrugar un poco, pero feliz y lo que yo le recomiendo todos los días es: suelta, relájate y disfrútalo porque es un momento único en tu vida“, aseguró.

Fue el pasado 20 de julio cuando Alejandra Capetillo compartió en su cuenta de Instagram un video de la pedida de mano y aprovechó para expresar su gratitud por el apoyo de su familia y amigos.

“Quisiera contestar cada uno de estos mensajes porque la emoción la comparto con todos, lo saben. Como se me complica un poco hacerlo, quiero dejarles aquí un abrazo cibernético con mucha luz y darles las gracias por tan bonitos mensajes en un día tan especial para mí. Los quiero de aquí al cielo”, declaró la joven de 24 años.

La noticia del compromiso de Alejandra Capetillo ha generado una ola de felicitaciones y buenos deseos tanto en el ámbito familiar como en el público general. La familia Capetillo – Gaytán sigue siendo un ejemplo de amor y unidad, y este nuevo capítulo promete añadir aún más alegría a su ya entrañable historia familiar.

