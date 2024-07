Michelle Renaud retomó el ejercicio y mostró su figura postparto

Michelle Renaud está disfrutando plenamente de su nueva vida como madre, compartiendo esta hermosa experiencia con su esposo, Matías Novoa. A un mes del nacimiento de su bebé, se siente satisfecha y emocionada, enfocándose en la crianza mientras se adapta a su nueva vida en España, donde ha decidido establecer su hogar.

A través de sus redes sociales, la actriz ha compartido momentos de su día a día, destacando su compromiso con la maternidad y su cuidado personal. Recientemente, mostró una imagen en Instagram donde se le ve en un look deportivo, resaltando su regreso al gimnasio y su enfoque en mantenerse en forma tras el parto. En la fotografía, Michelle luce su vientre y desborda confianza y felicidad.

Además, Michelle ha compartido su experiencia con la lactancia materna, una etapa que ha disfrutado plenamente a pesar de los cambios que ha experimentado en su cuerpo. La actriz parece estar en un buen lugar y con una estabilidad emocional que la fortalece.

La actriz Michelle Renaud mostró que luego de un mes retomó sus actividades en el gimnasio tras convertirse en madre de Milo. | Foto: Instagram @michellerenaud. Crédito: Cortesía

“El cuerpo de la mujer no me deja de sorprender. No solo salió de mí este bebecito enorme, también vive de mí. La lactancia es algo que me vuela la cabeza”, expresó la mexicana de 35 años.

La emoción de ser madre se refleja en su dedicación a Milo, su hijo, quien está creciendo y comenzando a mostrar un poco más de independencia. Michelle compartió un tierno video de su bebé durmiendo solo en la cama, lo que muestra su crecimiento y los momentos de ternura que vive a diario. Sin duda, está disfrutando cada paso de esta nueva aventura.

Además, dijo que: “Es increíble tener un segundo hijo. Es como volver a experimentar toda esta sensación de amor, sorpresa, asombro y felicidad del primero, pero sin los miedos, ya con más certeza, con más tiempo para gozar, con más soltura para permitirte probar lo que sea, ya sin escuchar frases como: ‘En brazos lo vas a malacostumbrar’ o esto sí o no. Ya como mamá sabes que el tiempo se pasa rápido y si se acostumbra a los brazos, será un periodo tan corto que vale más aprovecharlo”.

