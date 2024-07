Niurka Marcos apoya las apresuradas decisiones de Nodal y Ángela Aguilar

La vedette cubana Niurka Marcos ha salido en defensa de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar tras su reciente boda, que ha sido objeto de controversia por haberse realizado en un tiempo muy corto después de formalizar su relación. A pesar de las críticas sobre la premura de su unión, varios personajes del mundo del espectáculo han brindado su apoyo a la pareja.

La también actriz no dudó en opinar sobre el vínculo sentimental que sostienen los cantantes y la forma apresurada en la que han hecho sus cosas: “Qué bueno que se casaron, yo también me he casado así rápida y locamente y he sido muy feliz cuando lo he hecho. También he estado en el ojo del huracán y he sido la nota, ahora les toca a ellos. Se ven hermosos, están jóvenes. Qué bueno, que disfruten ellos del romance de la boda y nosotros disfrutamos del escándalo”, expresó en exclusiva para Imagen TV.

“Las mías fueron en serio, con registro civil y todo, hasta con iglesia. Las mías fueron en serio, nada más que yo de adelantadito pague el divorcio para que no hubiera ped*. Yo fui un paso adelante, como nací con sabiduría, lo veía venir”, manifestó Marcos durante su conversación con el reportero del mencionado canal.

En una reciente interacción con la prensa, Niurka se pronunció a favor de Nodal y Aguilar subrayando que el amor no se mide por la duración del noviazgo. Resaltó que ella misma había tomado decisiones similares en el pasado y que, a pesar de los juicios ajenos, ha disfrutado de esas experiencias.

La postura de Niurka invita a reflexionar sobre las distintas formas de vivir el amor y las relaciones, y cómo cada pareja es única en su camino. Su apoyo refuerza la idea de que lo importante es la conexión auténtica entre los dos, independientemente del tiempo que lleven juntos.

La relación amorosa de Nodal con Ángela llegó poco después de su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien compartió casi dos años y tuvo una hija de nombre Inti y que tan solo tiene pocos meses de nacida.

