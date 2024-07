NYCFC arranca la Leagues Cup con empate ante Querétaro

El New York City FC (NYCFC) inició este martes su periplo en la Leagues Cup y lo hizo al igualar 0-0 ante el Querétaro de la Liga MX en el tiempo regular y posteriormente sumar el punto extra tras triunfar en penales 4-3, en encuentro disputado en el Yankee Stadium.

Aprovechando su localía el NYCFC intentó aprovechar el mal momento de Querétaro, quien arrancaron con cuatro reveses en misma cantidad de partidos desde su debut en el torneo Apertura de la Liga MX, pero desaprovechó múltiples ocasiones de gol que a la postre llevó el partido a los tiros de castigo.

En cuanto al partido, el brasileño Talles Magno arrancó con muchas ganas y puso las primeras notas de picante al ataque local del NYCFC.

También a balón parado se acercó con peligro el NYCFC y Justin Haak desaprovechó en el minuto 19′ un cabezazo franco a la salida de un córner.

Aún más claro fue un testarazo de Christian McFarlane en el 21′, pero tampoco se abrió el marcador.

Los neoyorquinos dominaban el encuentro, movían el balón con criterio y velocidad y también recuperaban rápido el esférico en la presión.

Pocos destellos dejaron los Gallos Blancos, refugiados atrás y con contadas incursiones en ataque.

La mejor del New York City llegó en el 42, cuando el argentino Julián Fernández falló un remate clarísimo en el segundo palo a pase de su compatriota Maxi Moralez.

Sin goles antes del descanso, no cambió el guion en la reanudación con un New York City que, bajo la batuta de Moralez, controlaba el encuentro pero no materializaba sus oportunidades.

En el Querétaro, Mauro Gerk movió el banquillo pero la entrada de los mexicanos Pablo Barrera, Ronaldo Cisneros y Pablo Ortiz no le dio nuevos argumentos a su equipo salvo algunos chispazos aislados al contraataque.

Las aproximaciones de los locales también fueron decreciendo y el encuentro terminó sin goles después de un remate en el 87 del costarricense Alonso Martínez que se fue rozando el poste y una respuesta de Cisneros en el 95 que tampoco encontró la red.

Ya en la tanda de penaltis, el mexicano Kevin Escamilla mandó su penal al larguero y el portero Luis Barraza detuvo el intento de Cisneros para que el New York City se anotara el punto adicional.

Sigue leyendo: