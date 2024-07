New York Red Bulls quedó fuera de la Leagues Cup al caer en penales ante Pachuca

El New York Red Bulls no pudo conseguir un triunfo este martes y terminó cayendo eliminado ante el Pachuca de la Liga MX en la Leagues Cup, tras empatar 1-1 en los 90 minutos regulares y caer posteriormente 5-4 en la tanda de los penales en el encuentro disputado en el Red Bull Arena de New Jersey.

Los Red Bulls dominaron por gran parte del partido, lo que le permitió irse adelante en el marcador por intermedio del jugador Elias Manoel, al minuto 47′ del partido, tras un fallo en salida de Pachuca, pero a pesar de contar con varias ocasiones de peligro que hubiese asegurado el triunfo no lograron concretar dichas acciones.

Esto le permitió al Pachuca anotar al minuto 56′ por intermedio del goleador venezolano del equipo, Salomón Rondón, que capitalizó un error del lateral izquierdo de los “locales”, Kyle Duncan.

55’: Gooooooooool de Salomón Rondón.

Pachuca 1-1 New York Red Bull.

¡Vamos Tuzos! pic.twitter.com/Zh9ePj43Yr — Pachuca – Somos Blanquiazules (@sblanquiazules_) July 31, 2024

Desde entonces ambas escuadras intentaron ir en la búsqueda del gol del triunfo pero no pudo ser posible, por lo que se dirigieron hacia los penales para definir el equipo que se llevaría el punto adicional al del empate.

En los penales ambos conjuntos mostraron bastante precisión, contabilizando solo los fallos de Lewis Morgan (Red Bulls) y del colombiano Nelson Deossa, antes de entrar a la muerte súbita, donde Dylan Nealis falló por los neoyorquinos para que el mexicano Sergio de los Ríos decretara el 5-4 final y la clasificación a los 16avos de final de los Tuzos.

Con el resultado Pachuca (dos puntos) se medirá el próximo domingo ante Toronto FC (dos puntos y también clasificado), para definir al campeón del Grupo 6 Este de la Leagues Cup.

