A 1,000 tiendas ilegales de marihuana en NY le han puesto el candado en los últimos tres meses

Durante los últimos tres meses la Ciudad de Nueva York ha cerrado 779 tiendas ilegales de marihuana y en todo el estado se cerraron 230. Estos números dados a conocer este miércoles, son consecuencias de las nuevas herramientas legales que tiene cada condado, para actuar más ampliamente y con más “mano dura” en contra comercios ilícitos de la hierba.

El pasado 21 de mayo, la gobernadora Kathy Hochul lanzó el Grupo de trabajo para la aplicación de la ley sobre el cannabis. Este esfuerzo estatal proporciona a la Oficina de Gestión del Cannabis (OCM) y a cada localidad, mucha más autoridad para actuar contra las tiendas ilícitas y quienes las habilitan.

Además, la OCM informa que se incautaron más de 6,000 libras de producto ilícito de estas tiendas valorados en 22 millones de dólares, lo que eleva el total estatal incautado desde mayo del 2023 a más de 25,000 libras de productos prohibidos valorados en más de $110,000,000.

Ahora, debido a que se eliminaron estos competidores ilegales, se cuenta en todo Nueva York con 152 dispensarios que han facturado $312 millones en ventas reales, solo en los últimos meses.

Solamente en la Gran Manzana, las ventas de cannabis legal aumentaron un 72% en la ciudad de Nueva York en las primeras 10 semanas, desde que comenzaron estas acciones de cumplimiento. Los minoristas informaron colectivamente, un crecimiento de ingresos semanales de $2,6 millones durante ese período.

Un mercado justo

Por su parte, la directora ejecutiva de la OCM, Felicia Reid explicó que todos los días, esta agencia estatal y sus socios trabajan arduamente para garantizar un mercado justo, más seguro y equitativo, apoyando a los negocios legales de cannabis de Nueva York.

“También quiero reconocer, el amplio apoyo público a los esfuerzos del grupo de trabajo, especialmente de aquellos que se han conectado con nosotros a través del formulario de notificación de incidentes de la OCM en línea. Juntos, podemos construir y sostener un mercado de cannabis próspero, regulado e inclusivo”, dijo la funcionaria.

En mayo, un informe encontró que había más de 2,900 tiendas ilegales solo en la ciudad.

A principios de mayo, la ciudad de Nueva York lanzó la ‘Operación Candado’ como un esfuerzo amplio de aplicación de las nuevas leyes, que le dan más autoridad y autonomía a cada ciudad para perseguir la ilegalidad del mercado.

Hace un par de semana el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) confiscó millones de dólares en productos ilegales de un almacén en Fort Greene en Brooklyn. Luego desmanteló una operación de fabricación que estaba imprimiendo etiquetas falsas en Sheepshead Bay.

Fuentes municipales dijeron que las quejas de la comunidad al 311, ayudaron a alertarlos sobre los más grandes decomisos.

A principios de mayo, Anthony Miranda, Sheriff de Nueva York, expuso que muchos comerciantes inescrupulosos venden productos peligrosos e incluso usan tácticas para atraer a niños a adquirir sus artículos, poniéndolos en riesgo.

En los últimos meses se han impuesto en los cinco condados multas por casi $108 millones, de las cuales unos $33 millones son por productos ilegales incautados. De igual forma, se han emitido más de $75 millones en sanciones civiles.

“Venden drogas por todos lados”

Para algunos comerciantes de El Bronx el cierre de estos establecimientos obviamente beneficia directamente a quienes han obtenido una licencia. Aunque eso no significa, que de forma abierta, no se sigan vendiendo drogas por todas las esquinas de Nueva York. Y mucho menos aún, que los menores edad, no tengan acceso a ellas.

El bodeguero dominicano Fausto Carreño, de 60 años, compara a la Avenida Grand Concourse de ese condado, como una “gran tienda de todo tipo de drogas a cielo abierto”.

“Abiertamente en estas calles se vende y se consume todo tipo de drogas. Desde que legalizaron la marihuana, todo se desató aún más, porque muchos entendieron que ahora, todo es normal. Cerrarán todas las tiendas ilegales, pero igual se ha multiplicado toda la porquería que venden abiertamente y sin disimulo en las calles, cerca de las familias y de los niños”, sentenció.

El dato: