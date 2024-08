Equipo de Pitbull Cruz insta a Gervonta Davis para la revancha

El entrenador y padre del boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz, Isaac Cruz Sr., encendió la polémica vinculada a su hijo luego de pedirle al peleador estadounidense Gervonta Davis que se “ponga los pantalones” y que decida finalmente si aceptará o no la revancha contra el campeón mundial para poder iniciar las negociaciones sobre este enfrentamiento que se han extendido ante la inactividad del ‘Tank’ para dar una respuesta concreta.

Estas declaraciones las realizó el señor Cruz durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde reconoció que ya han pasado más de dos años del primer enfrentamiento que tuvieron estas dos figuras y que a pesar de muchos acercamientos por parte de su equipo todavía siguen sin poder concretar la revancha; ante este hecho enfatizó que Davis debe tomar una decisión rápida sobre este hecho para ellos empezar a buscar un nuevo contrincante.

“Pues se pongan los pantalones bien y tomen la decisión de pelear, no nada más por las redes diga que sí o en entrevistas. Ojalá que se haga esa revancha por el bien del boxeo y de todo el público que la quiere ver, y medios de comunicación y promotores”, expresó.

El padre del campeón del peso súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sostuvo que Gervonta Davis no quiere tener la revancha contra Pitbull debido a que lo dejaron bastante mal en el combate que protagonizaron en el año 2021.

“Todos dicen, supuestamente Gervonta dice que quiere la pelea, (pero) no sabemos hasta dónde es cierto, pero lo que sí sabemos nosotros es que todo mundo quiere la pelea. A mí se me hace un poquito raro porque antes de pelear con Rolly (Romero) estuvimos esperando la respuesta de Gervonta, lo cual tardó demasiado por eso paró el Pitbull, porque estaba en que sí, en que no”, detalló.

“Entonces ahorita no tenemos la necesidad de una revancha con él, si él no quiere pues no se va a hacer, ¿por qué? porque en su carrera no lo habían hecho ver tan mal como lo hizo el Pitbull”, afirmó Isaac Cruz.

Para finalizar, Isaac Cruz Sr. detalló que de concretarse la revancha entre ambas figuras podría realizarse sin ningún problema entre las 135 o las 140 libras; además podrían llegar a un peso pactado si eso convence a Gervonta.

“Yo creo que eso sería platicarlo, porque el Pitbull puede bajar a 135, Gervonta puede subir a 140, podría ser hasta un peso pactado, podría pactarse o en 140. Ya sería una negociación bastante larga, pero ojalá que se llegara a un buen acuerdo. Sí con un mes ya vieron lo que hizo, ahora con una preparación de dos o tres meses las cosas van a cambiar. Y eso lo tiene muy claro su entrenador y su equipo de Gervonta, por eso dudan mucho en agarrar la revancha con el Pitbull”, concluyó.

