Excandidato presidencial se niega a firmar acta que obliga a acatar decisión del Supremo en Venezuela

Enrique Márquez, excandidato presidencial de Venezuela, se negó este viernes a firmar un acta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia del país que lo obligaba a acatar la decisión que la corte tome sobre los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio.

Enrique Márquez se niega a firmar el acta de la Sala Electoral del TSJ que obliga a los excandidatos presidenciales a reconocer la decisión sobre las elecciones del 28 de julio. pic.twitter.com/HkI6wz78L3 — Luisdejesus_ (@Luisdejesus_) August 2, 2024

La decisión del político, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, causó un momento de tensión y posteriormente, en declaraciones a la prensa, explicó:

“La verdad es que viene a ver de qué se trataba y me voy igual; no sé de qué se trata esto. La Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral del presidente de la República, que fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué concurre el presidente de la República, su propia proclamación? La Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral y permite que nos demos por notificados sin conocer el recurso“.

“Debo informar al país que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada. La notificación tiene que venir acompañada del recurso de las razones por la cuales se me incluye en una convocatoria. De tal manera que me voy como vine, sin saber exactamente de qué se trata esto”.

Márquez, que asimismo su compromiso con la Constitución de Venezuela y con la paz de su país, ratificó su compromiso con la decisión expresada el 28 de julio por los venezolanos y aprovechó la ocasión para exigir al Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, que se ponga a derecho y publique los resultados electorales que soportan los boletines que dan la supuesta victoria a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro firma acta que obliga a acatar la sentencia que emitirá el TSJ sobre la revisión que hará del resultado electoral del domingo pasad. Foto: Ronald Peña / EFE

“Espero que el Consejo Nacional Electoral no se esconda bajo las togas de los magistrados y dé frente a la situación que se está planteando en el país, de una forma clara, que lo entienda el país y el mundo. Las actas son fundamentales para la transparencia y para la paz”, expresó.

Enrique Márquez, aunque no firmó, dijo que nombrará apoderados y que ejercerá el derecho a la defensa y al debido proceso, establecido en la Constitución. “Desde el TSJ finalmente exijo transparencia, exijo publicar los resultados, y que esto sea el inicio de un proceso de paz, de reconciliación”, concluyó.

Enrique Márquez exige en el TSJ, y ante Nicolás Maduro, que el Consejo Nacional Electoral se ponga a derecho y publique resultados de las presidenciales del #28Jul.



“Me voy como vine. Espero que el CNE no se esconda en las togas de los magistrados. Las actas son fundamentales”. pic.twitter.com/V6FoIYqXdC — Luisdejesus_ (@Luisdejesus_) August 2, 2024

