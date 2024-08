Jake Paul muestra su apoyo a la boxeadora italiana Angela Carini

El boxeador y youtuber estadounidense, Jake Paul, levantó su voz a la reciente polémica que se registró en el boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 y mostró su total respaldo a la pugilista italiana Angela Carini, quien se retiró a los 47 segundos de su combate contra la argelina Imane Khelif debido a la ventaja genética que posee al tener una mayor testosterona que el resto de las competidoras.

El youtuber que se ha enfrentado a grandes figuras del pugilismo mundial consideró que Angela Carini fue víctima de la desventaja física y esto se pudo reflejar con las declaraciones de la italiana en las que sostuvo que nunca nadie le “había pegado con tanta fuerza” a lo largo de su carrera.

“A Angela Carini, aunque tus sueños no se pudieron hacer realidad hoy debido a las locas agendas que están en juego en nuestro mundo en este momento me encantaría ofrecerte pelear en una cartelera preliminar de MVP, para mostrarle al mundo tu talento en una plataforma justa y no contra un hombre. Internet ayudame a encontrarla”, escribió Paul a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter).

Estas declaraciones se suman a las de otras figuras de gran calibre dentro del boxeo mundial que han considerado la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) como una falta de autoridad ante esta problemática.

Es importante recordar que Carini tomó la decisión de retirarse permanentemente del boxeo luego de este enfrentamiento que consideró como una clara desventaja en su contra.

“No soy nadie para juzgar. No soy nadie para tomar una decisión. Si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring, como debía haber hecho. Repito. Nunca protesté. Nunca dije una palabra. Me adapto a las reglas, no decido. “Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante”, sentenció.

