La casa vecina de Brad Pitt está en venta

Hace un par de años Brad Pitt pagó $40 millones de dólares por una histórica mansión en Carmel Highlands, California, y ahora la casa vecina está por $7.9 millones de dólares.

Esta es una oportunidad para cualquier millonario quiera ser vecino del afamado actor, aunque también podría ser una oportunidad para el mismo Pitt de agrandar su residencia con la compra de esta otra propiedad.

Sin duda la casa que acaba de entrar al mercado no tiene las mismas comodidades, lujos e historia que la de Pitt, pues la diferencia de precios entre ambas mansiones es bastante significativa. Parece ser que el actual dueño de esta propiedad es un no famoso, pues no se ha compartido su nombre

Aunque se debe decir que el lugar perteneció al pintor John O’Shea y él vivió allí con la socialité y mecenas de las artes Elizabeth Bigelow. Se dice que O’Shea se encargó de diseñar el lugar a inicios del siglo XIX. La casa es conocida como ‘Stonewater’.

Originalmente la casa se construyó en 1919, pero en las últimas décadas se le han hecho las reformas y mantenimiento necesario para mantener el lugar en buen estado y adecuado a las nuevas tendencias. Todo los trabajos que se han hecho el lugar han procurado mantener la original fachada de estilo español.

La casa principal tiene una extensión de 3,700 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes con todas las comodidades necesarias y un garaje independiente con capacidad para dos vehículos.

Al exterior hay áreas verdes con terraza, chimenea, jacuzzi, viñedo y espacio suficiente para disfrutar al aire libre.

