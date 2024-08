La policía busca a hispano por homicidio a puñaladas en restaurante de Nueva York

NYPD identificó con nombre y foto a Eduardo Martínez, sospechoso de 29 años buscado por un apuñalamiento fatal en noviembre pasado en un restaurante de comida rápida en El Bronx.

Martínez es solicitado por el homicidio de Orlando Miranda, de 23 años, quien fue apuñalado varias veces en la parte superior del cuerpo afuera de un “Kennedy Fried Chicken” en Willis Ave. cerca de E. 139th St. en Mott Haven. Lo trasladaron de urgencia al Lincoln Hospital, donde murió.

La policía cree que el crimen fue en represalia por un robo ocurrido el día anterior. Miranda había robado al dueño de una tienda local de 60 años. “[Fue un] delito de oportunidad”, dijo entonces el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kenny, en una conferencia de prensa. “[El] dueño de la tienda salió y estaba contando algo de dinero al aire libre, y [Miranda] pasó corriendo y le robó”. Esa víctima del atraco recibió un puñetazo en la cara, un corte en la mano y le robaron 80 dólares, según la policía.

El apuñalamiento quedó captado en videos de vigilancia que muestran un enfrentamiento previo, destacó Daily News. Miranda era conocido en el área por los vecinos que decían que pasaba el rato cerca del restaurante de pollos alrededor de la hora de cierre con la esperanza de que los trabajadores le dieran las sobras no vendidas. “Siempre estuvo muy agradecido por lo que podía conseguir y no se enojaba si no podía conseguir nada en absoluto”, dijo Serea Lee, un familiar suyo. “Era del tipo que se alejaba de una confrontación”.

La víctima atravesó tiempos difíciles en 2020 y se “desapego” después de tomar un medicamento que alteró permanentemente su estado mental a raíz de la muerte de su abuela por COVID, según familiares. “Hace años, cuando tomaba esas sustancias, nunca volvía a ser el mismo. La vida no fue fácil para él, pero hizo lo mejor que pudo”, comentó Lee.

El sospechoso Martínez es descrito como de aproximadamente 5 pies 7 pulgadas, 180 libras y complexión media. Fue visto huyendo de la escena hacia el este por E. 139th St. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal. Quien posea información sobre este caso debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, el mes pasado un joven mexicano de 20 años que trabajaba en un carrito de comidas murió apuñalado en el Alto Manhattan. Según NYPD, estaba con su esposa celebrando el cumpleaños de ella cuando tuvo una confrontación en un restaurante.

Esta semana otro hispano de 34 años murió acuchillado durante una aparente pelea grupal en su edificio en El Bronx (NYC). En general en y alrededor de la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. Hubo 4,493 casos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.