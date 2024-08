Marcus Ornellas y Ariadne Díaz habrían terminado

Las especulaciones sobre la posible ruptura amorosa de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas ha dejado a muchos de sus fanáticos sorprendidos y preocupados. Después de casi diez años juntos y de haber construido una familia con su pequeño Diego, nacido en el año 2016, la pareja siempre fue vista como un ejemplo de amor y estabilidad en el mundo del entretenimiento.

Todos los rumores dieron inicio desde que se comenzó a hablar de que Ariadne y Marcus tomaron la determinación de dejarse de seguir en la red social de la camarita. Estas señales han alimentado la especulación sobre el estado de su relación sentimental, especialmente en un contexto donde ambos continúan sus carreras en la actuación.

La falta de fotos juntos en sus redes desde el pasado mes de mayo también ha contribuido a las inquietudes de sus fans. Recordemos que de manera constante ambos compartían contenido juntos en Instagram, aunque en las últimas semanas ha dejado de ser así.

Además, la reciente convivencia laboral de Ariadne con su expareja amorosa José Ron en una nueva telenovela, ha añadido un nuevo elemento a la situación. Los dos actores habían tenido una relación hace unos cuantos años, lo que genera un interés adicional en la vida personal de Díaz y cómo podría influir eso en el hogar con el padre de su pequeño.

Por su parte, Marcus ha optado por no comentar sobre estos rumores y se mantiene concentrado en su carrera y en ser un buen padre para Diego. La situación continúa siendo objeto de discusión y seguimiento por parte de los medios de comunicación y fans, quienes esperan una respuesta de la pareja respecto al vínculo que sostienen.

“¿Por qué ya no se seguirán ella y Marcus?”, “¿Es verdad que ya se separaron?”, “Decía que ya no seguías Ariadne Díaz tu señora y es verdad ya no se siguen”, “Oye, Marcus ya te dejaste con Ariadne, o por qué ya no se siguen en Instagram?”, “¿Qué pasó ya no está con Ariadne Díaz?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

