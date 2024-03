Marcus Ornellas opina del trabajo de su pareja Ariadne Díaz junto a su ex José Ron

Ariadne Díaz y José Ron se conocieron en la telenovela “La mujer del Vendaval” en 2012, donde interpretaron a una pareja muy querida por el público. A su vez, hay una noticia que mantiene a los fanáticos bastante entusiasmados porque volverán a trabajar juntos y es que hace algún tiempo ellos fueron novios en la vida real.

Además, la actriz ahora tiene un hogar formado con el actor Marcus Ornellas, quien además es el padre de su hijo Diego. Por ello, muchos se han estado preguntando lo que pensará él sobre el trabajo de la mexicano con su exnovio.

Ariadne Díaz junto a Marcus Ornellas y su hijo Diego en el año 2018. Crédito: Mezcalent

“Cero celoso, Ron es amigo, fuimos vecinos, nada qué ver… La verdad es que nosotros no, somos amigos y a eso nos dedicamos, somos actores”, mencionó frente a los medios de comunicación y añadió lo siguiente: “Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo, no pasa nada”.

En ‘Papás por conveniencia’, Ariadne y José interpretarán a dos personas que se ven obligadas a casarse por interés, pero que poco a poco descubrirán que el amor puede surgir en las circunstancias menos esperadas. La trama promete ser llena de romance, humor y momentos emotivos que harán al público enamorarse de esta pareja.

Ariadne Díaz y José Ron juntos en 2013. Crédito: Mezcalent

Ariadne Díaz opina sobre su trabajo con José Ron

“Estoy feliz, muy contenta, emocionada de ya empezar pronto. No sé si les pase, pero a mí me pasó que llegó un momento en mi vida en el que, no sé, como que hay muchos proyectos tal vez en los que he sido invitada o cosas para las que he hecho casting o demás, pero como que llega un momento en donde ya tu prioridad no es que cuánto te paguen o a qué hora sale el proyecto o en qué plataforma, o sea es como quiero trabajar en un lugar donde me sienta querida, apreciada, donde se trabaje en paz y eso me pasa mucho en la producción de Rosy Ocampo, entonces estoy feliz por eso”, mencionó la destacada actriz en Instagram.

Sigue leyendo:

· Ariadne Díaz envuelta en rumores de un presunto embarazo a sus 38 años y ella lo aclara todo

· A Ariadne Díaz le preguntan el motivo por el que no le gusta mostrar sus pies y ella aclara las dudas

· Ahora nos cuentan su verdad: Ariadne Díaz y José Ron se aburrieron de ser novios